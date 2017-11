Banda de extorsionadores atemorizan a familias en Las Choapas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-08-00:19:43 Las Choapas Choapenses que viven en Estados Unidos de Norteamérica, son extorsionados, los afectados no denuncian Una bien organizada banda de extorsionadores, mantiene atemorizados a la población a quienes les exigen grandes cantidades de dinero para que supuestamente no secuestren algún familiar.



Los “blanco” de esta célula delictiva, son los choapenses que se encuentran viviendo en Estados Unidos de Norteamérica, quienes terminan pagando lo que exigen y así proteger a sus consanguíneos.



Al parecer, los trasgresores de la ley, se acercan a personas incautas que reciben las “remesas” de sus familiares en esta ciudad, que luego de ganarse la confianza, les proporcionan el número telefónico del jornalero u obrero en aquella nación para que supuestamente resuelva su condición migratoria.



Posteriormente, la banda se dedica amenazar con palabras altisonantes vía celular o mensajes al choapense radicado en la Unión Americana, por lo que le piden cantidades que superan los 50 mil pesos por la supuesta protección.



Luego de la negociación, el trabajador se comunica con sus familiares en Las Choapas para que depositen todo el dinero que tienen en efectivo a una cuenta bancaria en la sucursal Oxxo para que no le hagan nada.



El último reporte, fue una familia del poniente de la ciudad, que efectuó dos depósitos de siete mil pesos cada uno, ante el miedo que el supuesto grupo delictivo atacara a uno de sus hijos.



A pesar que éstas historias son comunes, los afectados no interponen la formal querella, ante el temor que puedan ser atacados por las supuestas bandas que los intimidan.