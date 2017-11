Tiburones Rojos buscan cerrar temporada con dignidad

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-07-19:54:24 Veracruz

Cristian Pellerano, mediocampista de los Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró que ante la actual situación por la que atraviesa el equipo escualo, deberán seguir trabajando fuerte para tratar de cerrar de la mejor manera el Torneo Apertura 2017, ya que en el siguiente semestre está en juego la permanencia.



Así mismo, indicó que ante Cruz Azul, el equipo deberá salir a darlo todo para sumar a como dé lugar, “es el último partido que tenemos en el torneo y hay que tratar de conseguir un resultado favorable para poder descontarle a los equipos que están allá abajo con nosotros y acortar esa racha para que el torneo que viene no arrancar más lejos”.



Y agregó, “hay que seguir metiéndole, no queda de otra, en el futbol te toca pasar por momentos buenos, por momentos malos, pero nunca tienes que dejar de hacer, entonces hasta que no termine el torneo hay que seguir trabajando, conseguir puntos que es lo que más necesitamos”.



Consulta aquí las noticias más relevantes de Tiburones Rojos de Veracruz.



Recalcó que será importante ganar de visita ante Cruz Azul, “nos queda un partido y hay que tratar de ir a sacarlo, conseguir un buen resultado y descontar para el próximo torneo tratar de estar lo más cerca posible y revertir todo lo que no se hizo en este”.



Finalmente aseguró que toda mejora debe ir acompañada de buenos resultados, “cuando no ganas es difícil que se entienda que el equipo está mejor, la realidad es que los resultados son los que mandan, seguramente el equipo tiene una idea más ofensiva, un estilo de juego diferente, pero que por momentos no se lleva a cabo y en el futbol mexicano es tan parejo y los equipos tienen tanta categoría que cuando te equivocas una vez pierdes y eso nos pasó el otro día, nos pasó con Tigres y nos viene pasando en varios partidos, entonces sí se puede decir que en algunos aspectos hemos mejorado, pero en otros no, por eso los resultados no se ven a la vista”.