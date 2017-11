Los Dos Santos interesan a Rayados y Tigres Tweet Los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos estarían cerca de recalar en la Liga MX, pues tienen deseos de seguir con actividad previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, luego de quedar eliminados en la MLS con su equipo el LA Galaxy por lo que su representante se ha comenzado a mover para colocarlos en calidad de préstamo para el próximo año pues no juegan desde el 22 de octubre Ciudad de México - 2017-11-07 13:49:36 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-07-19:50:25 Ciudad de México Los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos estarían cerca de recalar en la Liga MX, pues tienen deseos de seguir con actividad previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, luego de quedar eliminados en la MLS con su equipo el LA Galaxy por lo que su representante se ha comenzado a mover para colocarlos en calidad de préstamo para el próximo año pues no juegan desde el 22 de octubre.



La temporada de la MLS comienza a partir de marzo del 2018, tomando en cuenta desde cuando no tienen actividad, se quedaría sin jugar en competencia 5 meses definitivamente estarían fuera de ritmo de mira a la Copa del Mundo de Rusia 2018, de acuerdo con el diario Récord, los dos hermanos han figurado en varios equipos de la Liga MX para el Clausura 2018, aunque sería un arreglo por las primeras siete jornadas.



Las opciones principales para los dos mexicanos serían los equipos regios, Tigres y Monterrey, quienes entrarían en las negociaciones pensando en beneficiar a Juan Carlos Osorio a quien le urge tener a los jugadores en activo. Aunque tampoco se puede descartar al cuadro de América, quien intentó fichar a Jonathan en el mercado de fichajes anterior.



Para concretar estas negociaciones se deben concretar tres factores: que los clubes acepten a los futbolistas solo por siete jornadas, tomando en cuenta que su partida les afectaría, que consigan un arreglo salarial con los jugadores y el LA Galaxy y por último un arreglo por una eventual lesión de los futbolistas durante su estancia en México. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

