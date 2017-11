No avala Universidad de Texas estudio sobre ex gobernadores mexicanos

El estudio en que se acusa a ex gobernadores mexicanos de recibir sobornos por parte del grupo delincuencial “Los Zetas”, no cuenta con la aprobación total de la Universidad de Texas y en el caso de Veracruz no aporta información nueva.



Medios nacionales publicaron el lunes un análisis que la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, realizó de las declaraciones de más de 20 testigos que hablaron como parte de tres juicios federales llevados a cabo en Estados Unidos contra miembros de Los Zetas.



El estudio editado por Ariel Dulitzky, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, resumido y redactado por siete investigadores más, retoma las acusaciones hechas desde el 2008 contra el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.



Sin embargo, en su segunda página la Universidad de Texas se deslinda del análisis y aclara que el mismo no representa la posición oficial de la misma Facultad de Derecho y los puntos de vista presentados, sólo son opiniones de las y los autores individuales y de la Clínica de Derechos Humanos.



En las sesenta páginas del análisis titulado “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila” de los interrogatorios en juicios contra integrantes de Los Zetas En San Antonio, Austin y Del Río, Texas, sólo se menciona en dos momentos al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.



Reforma retoma su misma información del 2013, pero ahora desde el análisis de la Universidad de Texas, cuando en un testigo que dijo ser el Contador de Los Zetas, José Carlos Hinojosa, envío 12 millones de dólares a la campaña del 2004 del candidato del PRI, aunque no mencionó a Herrera Beltrán.



El estudio presentado en esta ocasión, vuelve a repetir la misma historia en la página 12 de 60, y menciona un agente del FBI, que cuatro años después sigue sin ser identificado.



El estudio especifica que durante los Juicios de Austin, testigos también mencionaron pagos a la campaña electoral de Fidel Herrera en el 2004, pero de nueva cuenta siguen sin ser identificados los testigos, ni se presentan textos que soporten las declaraciones.



En la página 31, el análisis toma de nueva cuenta la historia de Efraín Torres, uno de los líderes de los Zetas, quien le dio 12 millones de dólares a “Pancho” Colorado Cessa, para apoyar supuestamente la campaña del candidato priísta en ese entonces. Sin embargo, de nueva cuenta no se presentan textos que validen los interrogatorios.



En Veracruz es sistemático que cuando existe una crisis mediática que afecte al Gobierno del Estado o al Partido Acción Nacional (PAN), algún tema coyuntural sea ligado con el nombre de Fidel Herrera Beltrán.



El análisis presentado por un grupo de catedráticos y activistas de derechos humanos de la Facultad de Texas, fue diseñado especialmente para demostrar cómo el estado de Coahuila sufrió los efectos del grupo delincuencial.



El contexto referido a Fidel Herrera Beltrán, no aporta ningún dato nuevo que pudiera considerarse revelador y cae en los mismos textos que acusan, pero que no comprueban en los interrogatorios pasados.