Movilización en el malecón de Coatzacoalcos; detienen a 6 personas Tweet El Ejército Mexicano logró capturar a 6 personas que viajaban en una camioneta Ford Ranger pick up doble cabina de color gris, tras interceptarla en el Malecón Costero de la colonia Paraíso Coatzacoalcos - 2017-11-06 20:05:54 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-07-02:06:55 Coatzacoalcos El despliegue policiaco en el malecón El Ejército Mexicano logró capturar a 6 personas que viajaban en una camioneta Ford Ranger pick up doble cabina de color gris, tras interceptarla en el Malecón Costero de la colonia Paraíso.



Esto se registró minutos antes de las 18 horas, cuando las unidades del Ejército Mexicano intervinieron a la camioneta Ford Ranger modelo 2017 vendida en 2016, fabricada en Pacheco Buenos Aires Argentina, a la que le hacía falta la chapa de la puerta izquierda.



Tras la captura, acudieron varias patrullas de la Policía Estatal a ese sector donde se formó una hilera de unidades, mientras que los 6 ocupantes permanecían en el camellón bajo la observación de los cuerpos policiacos, ante el asombro de los automovilistas que pasaban por ese transitado sector.



Las personas que fueron detenidas, las escoltaron a diversas patrullas policiacas para ser trasladados a otro lugar, mientras que un policía estatal procedía a llevarse la camioneta que traía las placas XX31645 del estado de Veracruz.



En pocos minutos, el contingente policiaco y militar se movilizó de ese sector, donde se había realizado la captura de los ocupantes de la camioneta gris Ford Ranger.



Las autoridades no señalaron la situación por la que habían sido detenidos y sometidos los ocupantes, mencionando solamente que si se daba a conocer lo ocurrido, saldrían libres al día siguiente, como su los medios de comunicación fueron causantes o autores del nuevo proceso penal acusatorio, donde la gran mayoría de casos las personas detenidas son liberadas para llevar su proceso en libertad hasta que el juez determine al respecto. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario