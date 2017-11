Impugna hijo de Esteban Valles asignación de su propia regidora

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-07-01:59:21 Coatzacoalcos

En un hecho sin precedentes, el ex candidato ciudadano Esteban Valles Martínez ordenó a su hijo Durango Juan Francisco Valles Sánchez interponer un Juicio contra sus derechos políticos electorales contra la resolución del OPLE, quien acatando la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la que favorece con la asignación de la Regiduría Independiente por el método de equidad de género a la joven Adriana Herrera Martínez y no a su hijo Durango Juan Francisco Valles Sánchez, quien iba como regidor primero en la planilla de candidato independiente en la pasada elección municipal.



La Impugnación firmada por el hijo de Esteban Valles y su suplente Jovan Ponce Vázquez, en donde interpone juicio para la protección de los derechos políticos electorales en contra del acuerdo OPLE/CG282/2017 del Consejo Electoral mediante el cual se modifica el acuerdo OPLE/ CG220/2017 por el que se emitieron los procedimientos y criterios para la asignación de Regidurías en los Ayuntamientos en el proceso electoral 2016/2017 y se realiza la asignación supletoria de las regidurías de , en acatamiento a la sentencia SUP-JDC567/2017 y acumulados, así como la lista publicada anexo a dicho acuerdo que contiene la asignación de Regidurías para el Ayuntamiento de Coatzacoalcos.



El juicio de impugnación para la protección de los derechos políticos electorales de Durango Juan Francisco Valles Sánchez y su suplente Jovan Ponce Vázquez, fue presentado el pasado 2 de Noviembre en la ciudad de Xalapa y fue recibido por el Maestro Hugo Enrique Castro Bernabé encargado de la Oficialía de Partes del Consejo General del Organismo Público local Electoral (OPLE) y fue radicado con el número de Expediente JDC-137/CG/2017.



Juan Francisco Valles Sánchez impugnó la asignación de Regidurías que hizo el OPLE, pues considera que la Regiduría lograda por el candidato Independiente en el próximo Cabildo, le corresponde a él y no a la joven Adriana Herrera Martínez, quien iba como candidata Propietaria en la Regiduría Segunda y quien por equidad de género logró entrar como Regidora Independiente.