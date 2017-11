Dejan taxistas labor nocturna en Acayucan

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-07-01:28:29 Acayucan Suspenden taxistas locales servicio nocturno en Acayucan ante niveles de inseguridad

Siete de diez taxistas consultados este lunes al respecto, dijeron haber suspendido el turno nocturno para laborar en la ciudad de Acayucan debido a los altos niveles de inseguridad que existen.



El problema para los ruleteros de tiempo completo es que de todos modos tienen que pagar los dos turnos, que van de 200 hasta 300 pesos diarios por ambos.



Los taxistas consultados al respecto comentaron que han llegado a un acuerdo con los dueños de las placas, para no trabajar en la noche, a partir de las 21 o 22 horas, para evitar no tan solo el asalto si no el robo de la unidad que ha sido una constante en los últimos meses.



Y es que de acuerdo con informes periodísticos, los últimos casos de robo de taxis han sido con suma violencia al grado de asesinar al conductor o mínimo dejarlo herido en el camino. La mayoría de los atracos ocurren en la noche en corridas foráneas.



El servicio nocturno se restablece en la madrugada, a las 6 horas del día ya que se tiene que aprovechar a los estudiantes que son un buen número de clientes que el ciclo escolar genera.



Los pocos que ofrecen el servicio nocturno, comentaron, lo hacen con restricciones. Evitan hacer carreras a zonas alejadas de Sayula, Oluta o Soconusco. Hacia Hueyapan de Ocampo hay un sitio especial que ya conoce a sus clientes en la calle Manuel Acuña. No dan servicio a personas en estado de ebriedad ni cuando se trata de tres individuos, así sea que el pedido sea en esta misma ciudad.





NO HAY VIGILANCIA NOCTURNA



Por las noches el centro de Acayucan es una zona desierta. Además que luego de las 11 de la noche el comercio nocturno y los giros dedicados a dar diversión han suspendido la atención, las corporaciones policiacas no realizan labores de vigilancia en la zona.



Los retenes que instala la Secretaría de seguridad pública del Estado solo se limitan a revisar a taxis y no a camionetas de lujo o sospechosas.





FERIA REACTIVA ECONOMÍA DE TAXISTAS



La feria de San Martín Obispo ha reactivado la economía de los taxistas que ofrecen el servicio nocturno.



Los ruleteros afirman que el festejo que ahora se realiza en la expoferia ubicada en la calle Juan de la Luz Enríquez permite que se tenga una mayor clientela foránea, que son familias que vienen de otros lugares como Sayula de Alemán, Oluta y Soconusco principalmente a divertirse a los bailes populares.