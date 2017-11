NFL suspende a Mike Evans por empezar bronca

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-06-22:09:01 Nueva York Mike Evans y Marshon Lattimore disputan el ovoide en el Bucs-Saints del domingo. (Foto: Getty Images)

Mal y de malas están los Tampa Bay Buccaneers, a quienes muchos ponían como contendiente para llegar lejos en la postemporada, pero cuya realidad es el último lugar de la NFC Sur y ahora no podrán contar con uno de sus jugadores estrella.



Por ser uno de los originadores de la bronca en la derrota de los Bucs en casa de los New Orleans Saints como parte de la Semana 9, Mike Evans fue inhabilitado para el siguiente partido sin derecho a sueldo.



"Conducta antideportiva y violencia innecesaria" son las razones por las que la NFL tomó la medida, que de acuerdo a reportes será apelada por el receptor abierto, que el domingo apenas tuvo una recepción para 13 yardas en su peor presentación del año.



Mike Evans agredió por la espalda al esquinero de los Saints, Marshon Lattimore, luego de que este empujara en la línea lateral al mariscal Jameis Winston, previa provocación del QB al hacer contacto en el casco del defensivo.



El partido que Evans se perdería el domingo –en caso de no proceder la apelación- sería frente a los New York Jets, equipo que también sufrió la suspensión este día del receptor Jeremy Kerley por las siguientes cuatro semanas al violar el reglamento de sustancias prohibidas.









