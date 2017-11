Exigen destitución de directora en kínder de Tuxpan; padres toman la escuela

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-06-22:08:40 Tuxpan Padres de familia del kínder Jesús García tomaron las instalaciones del plantel; denuncian malos manejos de la actual directora

Padres de familia del Jardín de Niños Jesús García de la comunidad de Ceiba Rica, perteneciente al municipio de Tuxpan, se manifestaron y bloquearon el acceso a este plantel para demandar la destitución de la directora Martha Alicia Padrón Rodríguez, a quién señalan que no tiene un buen trato con los niños, además de hacer uso indebido de algunos recursos de la federación.



Con pancartas en mano, los inconformes expusieron que está docente que funge como directora del plantel falta con mucha regularidad, pues solo asiste a dar clases dos veces por semana, lo que ha atrasado el nivel educativo de los niños.



El señor Pedro Rojas Morales, presidente del Patronato de Padres de Familia del Jardín de Niños, acotó que ya se ha solicitado la intervención de las autoridades educativas, haciendo se conocimiento de esta situación tanto a la supervisión escolar como a la delegación regional de la Secretaría de Educación se Veracruz (SEV), pero ante la nula respuesta decidieron hacer esta toma del plantel.



Asimismo, evidenció que esta docente ha hecho uso indebido de recursos económicos que la federación destinó para esta escuela, ya que de lo recibido en el período 2014-2015 de 50 mil pesos, 2015-2016 se recibieron 72 mil pesos y en el ciclo 2016-2017 fue de 35 mil pesos, recurso que no fue utilizado para bien de la escuela, pues todo se lo ha quedado la docente.



Indicó que estando en su derecho y ante todas las irregularidades, le están pidiendo a la maestra que pida su cambio y a las autoridades que lo lleven a cabo, tratando de solucionar esta problemática a la brevedad, para no seguir afectando a los niños que acuden a esta escuela.