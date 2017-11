Grupo MAS mantiene adeudos con la Conagua

El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento no ha pagado derechos a la Comisión Nacional del Agua y los municipios están solventado los montos a través de fondos federales.



Hipólito Deschamps Espino Barros, alcalde electo de Medellín, dijo que de forma automática les están descontando del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, aunado a que Grupo Más no ha invertido ni un peso como se estipuló en el título de concesión.



"Le ha de estar sucediendo a Veracruz también porque a Medellín se le está descontando algo que debería estar pagando la empresa. En el municipio no han invertido los de Grupo Más y recordaremos que prometieron más de mil millones de pesos".



Aunque no emitió una postura sobre el futuro de la empresa que administre y se encargue del abasto y saneamiento dijo será decisión también de las nuevas autoridades de Veracruz.



Sin embargo, se buscará que no haya incremento a las tarifas del vital líquido y que el servicio sea adecuado para los usuarios.



"A mí lo que más me interesa es que se de buen servicio del agua, que no haya incremento en las tarifas. Hay pláticas y no me gustaría anunciar algo sin mis compañeros porque es una decisión que debe tomarse entre todos. Yo no tengo acceso al contrato porque la entrega -recepción es a partir de diciembre".

Por otro lado informó que analizará con Humberto Alonso Morelli, alcalde electo de Boca del Río el futuro del relleno sanitario y la disposición final de los residuos sólidos.



“Vamos a analizar cómo está otorgado y las condiciones del mismo. Pido que entiendan que la información va fluyendo y conforme va avanzando nos hacemos de más información. Vamos a tener visitas y para ver qué es lo más conveniente he para el municipio”.



Dijo que una vez que tomen protesta los nuevos presidentes municipales de la zona metropolitana trabajarán de forma coordinada.



Afirmó que Medellín está creciendo al 18 o 19 por ciento anual y por ende habrá mayor inversión.



Hipólito Deschamps se reunió con afiliados de la Cámara Nacional de Comercio, sobre la policía metropolitana explicó que el avance depende de los tres municipios conurbados pero posiblemente soliciten que Medellín cuente con su propia delegación de tránsito.