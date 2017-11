Periodistas Independientes de Acayucan rechazan detención de reportero policiaco

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-06-03:40:10 Acayucan

Mediante un comunicado, la Asociación de Periodistas Independientes de Acayucan (APIA), fijó su postura sobre la acción de la Policía Naval en contra del reportero Alejandro Alemán Ceja, durante la tarde de este domingo. Aquí el texto integro:







C. ENRIQUE PEÑA NIETO

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



C. ALBERTO ELIAS BELTRAN

PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA



C. LUIS RAUL GONZALEZ PEREZ

COMISION NACIONA DE DERECHOS HUMANOS



C. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES

GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ



C. NAMIKO MATZUMOTO BENITEZ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS



C. JORGE MORALES VAZQUEZ

COMISION ESTATAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE PERIODISTAS



C. JORGE WINCKLER ORTIZ

FISCAL GENERAL DEL ESTADO







A la opinión pública.



La Asociación de Periodistas Independientes de Acayucan (APIA) rechaza enérgicamente la acción emprendida por la Policía Naval de Acayucan en contra del periodista José Alejandro Alemán Ceja, quien fue detenido por segunda vez en forma arbitraria, cuando el comunicador cumplía sus labores como reportero de nota policiaca en esta ciudad.



Acusamos de ilegal y violatoria de los Derechos Humanos y de libertad de prensa la acción cometida el día de hoy, porque jamás el compañero infringió ninguna normativa para merecer el trato de detenido que le dio la Policía Naval y que la misma queda comprobada con la declaración emitida por la oficina jurídica de la Subcoordinación en esta ciudad, al dejar en libertad, tras permanecer una hora detenido a quien hoy declaramos como víctima de un abuso de autoridad por parte de quien debe garantizar la seguridad y la tranquilidad social de los ciudadanos.



Demandamos una investigación inmediata por la actuación emprendida por la Policía Naval en contra del compañero José Alejandro Alemán Ceja, porque ha sido reiterativa hacía él y contra varios compañeros dedicados a la nota policíaca en esta ciudad de Acayucan, Veracruz y en especial en contra del teniente Christian Malanco Rodríguez, quien se ha caracterizado por amenazar, agredir y ordenar la detención de José Alejandro Alemán Ceja y de otros compañeros que solamente cumplen su labor informativa sin violar ninguna ley.



Reclamamos seguridad para el libre ejercicio de la libertad de prensa en Acayucan y cese el hostigamiento emprendido por la Policía Naval, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerza Civil del Estado que se han caracterizado en los últimos meses como una policía represora de quienes ejercemos el oficio de comunicadores en este municipio.



Solicitamos la aplicación del protocolo de seguridad para el compañero José Alejandro Alemán Ceja y todos los que han sido agredidos por las citadas corporaciones policíacas en este municipio.



Protestamos lo necesario.





Acayucan, Ver., a 5 de noviembre de 2017









Atentamente

Consejo Directivo de la Asociación de Periodistas Independiente de Acayucan