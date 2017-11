En octubre, 6 taxistas asesinados en zona conurbada

En el mes de octubre seis taxistas fueron asesinados en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río debido al alto índice de inseguridad que se ha esparcido en todo el estado de Veracruz, denunció el director general de Taxis GL, Guillermo Larios Barrios.



“Son de diferentes agrupaciones de diferentes edades Y pues el último compañero las últimas dos personas muy respetables muy reconocidos muy tranquilos que los asaltaron y los mataron”, informó el líder de taxistas.



Comentó que el asesinato de taxistas inició en la zona norte de la entidad, posteriormente en el sur, y finalmente en la zona centro.



“Es todo pero comenzó en la zona norte en la zona de Poza Rica - Tuxpan después migró a la zona de Coatzacoalcos - Minatitlán donde ha permanecido bastante tiempo. Después brotó en la zona de Córdoba y Orizaba y ahora en los últimos meses está aquí en la zona metropolitana Veracruz - Boca del Río”, indicó el director general de Taxis GL.



Larios Barrios lamentó que en la administración gubernamental actual se enfrentan a la falta de capacidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para efectuar investigaciones al respecto.



“Uno de los problemas que tenemos con la actual administración es que como no están haciendo la investigación no están entregando resultados de cada asesinato que hay de taxistas. Pues es muy fácil decir que andaban chuecos, entonces esta terrible. No están llevando a cabo el proceso de investigación simplemente lo están bateando nos están dejando solos”, lamentó el líder de taxistas.



Larios Barrios informó que continúan los robos en la región sin embargo los taxistas ya no los están denunciando.