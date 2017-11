Niegan que Congreso dé impunidad a ex duartistas

El diputado local Rodrigo García Escalante aseguró que no existe un pacto de impunidad en el Congreso del Estado de Veracruz que evite que se finquen responsabilidades a ex funcionarios duartistas, como declararon algunos priístas.



En el caso de diputados como Vicente Benítez González aseguró que si no se le han fincado responsabilidades es porque no las tiene, y que en el Congreso Local no solaparán a nadie.



“Nosotros no estamos tapando a nadie, incluso cuando pasó el tema de la Contraloría General en la comisión de Vigilancia y yo me excusé de la comisión”, aseguró.



El Congreso del Estado de Veracruz presentará alrededor de 15 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz contra exfuncionarios del gobierno estatal por posible daño patrimonial.



Especificó que sólo en el área de Comunicación Social hay daño por 2 mil millones de pesos y 600 millones de pesos más en otra área.



“Pedimos que se metieran varias denuncias, yo creo que van a ser alrededor de 15 denuncias las que se van a presentar en la Fiscalía. El tema es que vimos que hay daños que no se pueden solventar. En comunicación social hay un daño de 2 mil millones de pesos. (Inaudible) con 600 millones de pesos”, especificó el legislador.



En entrevista, García Escalante destacó que el desfalco que existe en ambas áreas es de montos elevados que no se podrían solventar ni con voluntad.



“Son montos que ni con voluntad los van a poder y que lamentablemente, pues desconocemos dónde está este recurso. Entonces se está pidiendo que se actúe de una vez, que se actúe prontamente, que la Fiscalía emita las investigaciones, emita las órdenes de aprehensión que tiene que emitir”, urgió el diputado local.



García Escalante hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que eviten proteger a funcionarios públicos señalados de haber participado en el desvío de recursos públicos.