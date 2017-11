Reclaman al gobierno estatal pavimentación en carretera del Sur de Veracruz; alistan bloqueo Tweet Habitantes de la congregación El Chapo y el ejido El Túnel se organizan para llevar a cabo bloqueo carretero; los inconformes manifiestan que las amenazas del Gobernador del Estado no les impedirán exigir les cumplan con la obra de la pavimentación de la carretera estatal, la cual se realiza desde hace tres años Ixhuatlán del Sureste - 2017-11-05 17:01:34 - Areliz Sosa / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2017-11-05-23:02:50 Ixhuatlán del Sureste Llena de hoyos y a medio reparar se encuentra la carretera que comunica a Ixhuatlán del Sureste y Moloacán; pobladores amenazan con tomar dicha vía. Habitantes de la congregación El Chapo y el ejido El Túnel se organizan para llevar a cabo bloqueo carretero; los inconformes manifiestan que las amenazas del Gobernador del Estado no les impedirán exigir les cumplan con la obra de la pavimentación de la carretera estatal, la cual se realiza desde hace tres años.



“Estamos cansados que nuestro gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, este cuartando la libertad de expresión de quienes lo llevaron a la silla, ya se le olvido que gracias a la gente de los municipios pequeños, ejidos y pueblos, logró derrotar al PRI, pero para eso estamos nosotros, la gente que trabaja diariamente para sostener a su familia”, comentaron los quejosos.



Agregando los inconformes, Señor Gobernador usted, hizo público que no permitirá más bloqueos carreteros, por esa razón le invitamos a tomarse el tiempo para transitar en su lujosa camioneta por las destrozadas carreteras del Sur del Estado, nada más para que viva nuestro largo peregrinar, la Congregación el Chapo y el ejido el Túnel pertenecen al municipio de Ixhuatlán del Sureste, donde la gente le refrendo el voto y estamos olvidados por el Gobierno Estatal y Federal.



“Si, es necesario para que el usted voltea a ver a la gente necesitada llevar a cabo los bloqueos de las deterioradas carreteras que comunica a los municipios de Ixhuatlán del Sureste, Nanchital y Moloacán, se efectuara a cabo y nos retiraremos hasta que los trabajos se lleven a cabo. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario