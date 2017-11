Joven minatitleca lleva nueve días desaparecida

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-05-22:06:18 Minatitlán La bailarina María Guadalupe Amador Hernández, tiene nueve días desaparecida

Nueve días lleva desaparecida la joven bailarina de nombre María Guadalupe Amador Hernández de 24 años de edad, quien salió de trabajar de un bar del municipio de Coatzacoalcos y ya no regresó a su domicilio ubicado en la calle dos de la colonia El Mangal de esta ciudad.



A pesar de que la familia ya denunció la desaparición en el municipio de Coatzacoalcos, las autoridades ministeriales no tienen pista de la mujer desaparecida.



Imagen del Golfo al entrevistar a uno de los familiares, aseguró que las autoridades no han hecho nada para dar con el paradero de la dama, quien presuntamente desapareció con otras mujeres que la acompañaban en el momento de salir del negocio de cervezas y las autoridades supuestamente no hay querido esclarecer la desaparición.