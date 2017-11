Músicos de la zona centro, afectados por la moda de los “sonideros”

La Unión de Músicos de la región de Orizaba, que aglutina en sus filas a tríos, rondallas, mariachis y grupos musicales, registra pérdidas económicas al no tener contratos como consecuencia de la desmedida aparición de “sonideros” y nuevos géneros musicales que en esta región no se tocan.



Lo músicos adheridos al sindicato de la CROC aseguran que su música sigue vigente en el agrado del público, pero las formas de escucharse han cambiado pues 40 años atrás las familias no contaban con un tocadiscos y este no se podía transportar a un salón de fiestas.



La contratación de un grupo musical, un trio, una rondalla o un mariachi para amenizar fiestas de cumple años, bodas, bautizos y otros eventos eran tan necesaria que todos los fines de semana tenían trabajo en toda la región del valle de Orizaba.



“Hoy en día la música en vivo perdió vigencia, la gente prefiere contratar a un “sonidero” durante cuatro horas y pagar hasta cuatro mil pesos que contratar un conjunto de música por ocho mil pesos para tocar las mismas cuatro horas, porque consideran el ahorro y el que les puedan poner diferentes géneros musicales”, señala Don Martín Hernández, representante del Trio Alborada.



Se estima que en la región de Orizaba existen un promedio de dos mil 500 músicos adheridos a diferentes organizaciones sindicales quienes continuamente demandan que las autoridades responsables supervisen esta condición y sancionen a quienes infrinjan la Ley del Derecho de Autor.



Expuso que “todos tenemos derecho al trabajo y llevar sustento a la familia, pero no se puede comparar a una persona o tres que cobran por un evento y dejar sin fuente de trabajo a un grupo musical de cinco u ocho, más los técnicos que montan el equipo porque al no haber trabajo buscan otras opciones aunque no sean correctas”.



Indicó que otro de los problemas que encuentran es la preferencia por la música banda, lo cual les afecta porque la gente busca esos ritmos, sin embargo el romanticismo no muere y eso ayuda a muchos músicos que viven de eso. “La demanda de serenatas ha disminuido, pero en un día bueno un trio puede ganar de 750 a mil pesos por ofrecer una hora de melodías”.