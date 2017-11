Invitan a taller para mujeres que luchan contra el cáncer

Además del daño físico, el cáncer también afecta la autoestima de las mujeres, sobre todo las que han sufrido amputaciones y por eso la asociación Mujeres Apoyando Mujeres (MAM) Contra el Cáncer de Mama invita a 50 interesadas al Taller Sana tu Vida.



Su presidenta Roxana Guízar Rodríguez resaltó que la lucha contra esa enfermedad es larga y costosa no sólo en términos económicos y sociales, sino también en la autoestima de una mujer, situación que se acentúa cuando le quitan un seno y aunque salva la vida, debe vivir con un cuerpo incompleto.



“Es un tema muy difícil. Una de las cosas que más le duele a una mujer es cuando ya le quitan un seno; trabajar la autoestima, trabajar en hacerla consciente de que ella no es una bubis sino que se salvó de un cáncer, que hay muchas posibilidades de hacer algún implante y de recobrarse.



“El cáncer es la primera causa de muerte en la mujer. No existen como tal unas estadísticas que ya debería haber en Veracruz, no hay un control y pedimos a las autoridades que lo hagan. En el caso de los niños AMANC lleva un control, pero de las mujeres no hay”, resaltó Guízar.



Alertó que el cáncer gana terreno entre sectores poblacionales cada vez más jóvenes y mientras unas personas mueren, otras sobreviven pero no basta con conservar la vida, sino que se libra la batalla de la autoestima para las amputadas.



Por eso la Fundación Camino sin Frontera organiza el Taller Sana tu Vida, que se realizará el sábado 11 y domingo 12 de noviembre en Chachalacas; y la asociación MAM invita a las mujeres en esa situación a aprovecharlo.



Exhortó a las féminas a obtener información en el teléfono 22 92 36-01-99 ó en las oficinas de Mujeres Apoyando Mujeres ubicada en el bulevar Ávila Camacho frente a la Escuela Náutica.



Por su parte Maricela Camacho, presidenta de Caminos sin Fronteras, explicó que en el taller las mujeres aprenderán a trabajar con patrones mentales y ver cómo determinan la salud.



“Nuestros pensamientos son objetivos directos hacia la salud; es decir que mis pensamientos están creando una realidad. Durante el entrenamiento vamos a saber cómo reaccionar a enfermedades como el cáncer”, indicó.