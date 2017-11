UV campus Coatza inicia colecta ‘Por un diciembre lleno de sonrisas’

Heder López Cabrera / Agencia Imagen del Golfo2017-11-03-21:58:55 Coatzacoalcos Este lunes alumnos de la Universidad Veracruzana (UV), campus Coatzacoalcos, iniciarán la colecta ‘Por un diciembre lleno de sonrisas’.

“Iniciamos un proyecto que es #MisiónUV que hasta el día de hoy tiene un nuevo fin, el proyecto ‘Por un diciembre lleno de sonrisas’, con esto lo que intentamos hacer es recolectar juguetes suficientes para (los hijos de) la gente que fue afectada en los sismos de Oaxaca, tuvimos la oportunidad de dejar víveres después del terremoto del 19 de septiembre y nos dimos cuenta que la situación es crítica y lamentable”, señaló Fernando Ortiz Hernández, uno de los organizadores.



Los jóvenes mencionaron que en septiembre acudieron a la comunidad oaxaqueña de Santo Domingo Chihuitán, en donde constataron las carencias en las que la población vive tras el embate de ambos sismos y de las réplicas que aún continúan en la zona.



“Fue algo que te ‘pega’, ver cómo está viendo la gente, la parte de los niños es más fea, son las personas más inocentes en esto, sabemos que en diciembre es una fecha muy importante para los niños y parte de esto son sus papás, los papás van a ver por la felicidad de sus hijos, tal vez para nosotros un juguete no sea importante, para un niño sí lo es, y eso va a preocupar a los padres, porque no va a tener qué regalarle al niño y nosotros queremos ayudar con eso, quitarles esa preocupación”, comentó el joven.



De tal forma que a partir de este lunes y hasta el 1 de diciembre estos jóvenes recolectarán juguetes de 10:00 a 17:00 horas en el campus Coatzacoalcos de la UV, éstos deberán ser nuevos, sin pilas y no bélicos, mismos que serán entregados el primer fin de semana de diciembre a varias comunidades oaxaqueñas.