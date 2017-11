Espera Caballero a MAYL para anunciar instalación de videovigilancia en Coatza

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-03-21:53:28 Coatzacoalcos “No nada más es Coatzacoalcos, entiendo que son varios municipios del sur, comprendiendo que el fenómeno de la inseguridad tiene que ver con temas regionales, intercomunicación entre los municipios y con algunos temas que tienen que ver con la delincuencia, que fundamentalmente está detrás del robo y trasiego de combustible… todavía estamos en espera de la confirmación formal del gobernador” JOAQUÍN CABALLERO ROSIÑOL ALCALDE DE COATZACOALCOS

El alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, indicó que de las 40 cámaras instaladas en la ciudad son 30 las que aproximadamente funcionan, por lo que se espera que en dos semanas llegue el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para anunciar la instalación del sofisticado equipo de videovigilancia sin determinar aún el número a instalar.



“Ya estamos por recibir muy pronto al gobernador para anunciar de manera clara en qué consistirá el programa, ya nos lo adelantó de manera preliminar, además incluye una modernización al C-4 porque estas cámaras requieren tener un centro de inteligencia y control para poderse estar operando en condiciones adecuadas… esto puede ocurrir quizá en el transcurso de las dos semanas”, indicó el presidente municipal.



Pese a que en octubre pasado Yunes Linares anunció que este sistema contemplaría mil cámaras para Coatzacoalcos, sin embargo, el alcalde añadió que en una reunión sostenida esta semana el gobernador indicó que habría una modificación y este esquema podría ampliarse a toda la zona.



“No nada más es Coatzacoalcos, entiendo que son varios municipios del sur, comprendiendo que el fenómeno de la inseguridad tiene que ver con temas regionales, intercomunicación entre los municipios y con algunos temas que tienen que ver con la delincuencia, que fundamentalmente está detrás del robo y trasiego de combustible… todavía estamos en espera de la confirmación formal del gobernador”, comentó Caballero Rosiñol.



El presidente municipal recalcó que estas herramientas tecnológicas permitirán mejorar las condiciones de la investigación a través de la vigilancia una vez que se presentan hechos delictivos, lo que deriva en la recuperación de la paz y la seguridad con la detención de los culpables con el actuar de la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República.



“Sin duda ayudaría para todos los temas que tienen que ver con el fenómeno delincuencial, sin duda, es un fenómeno que ha permeado tristemente cada vez más en la sociedad… tenemos alrededor de 40 y deben estar funcionando, entre las que tenemos conectadas en el C2 y el C4, como 30”, comentó Joaquín Caballero, quien añadió que algunas cámaras se van a reubicar y otras más se rehabilitarán.





NO ABANDONARÁ EL PRI



Cuando se le cuestionó sobre los rumores que apuntan a que se volverá panista una vez que concluya su administración, el alcalde priista indicó que culminará su periodo tal como lo inició siendo militante del Partido Revolucionario Institucional.



“Yo termino como empecé, no tengo ningún plan de salida, ninguna invitación; hemos tenido acercamientos institucionales con todas las fuerzas políticas desde el primer día de mi mandato, pero en este momento a dos meses de la salida mi concentración total es cerrar las obras terminadas, cerrar todos los aspectos de la administración lo mejor posible, entendiendo que se vivió una circunstancia inédita para todos los municipios de Veracruz, son más de cuatro mil millones de pesos que no recibimos de la anterior administración estatal… sólo deben considerarme como un militante más de mi partido”, puntualizó.