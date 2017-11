Se realizará el sorteo para el Servicio Militar en Coatza

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-03-21:48:05 Coatzacoalcos Sorteo del SMN, domingo 08:00 horas Palenque de la Expo Feria Coatzacoalcos; llevar precartilla.

Este domingo se realizará el sorteo para el Servicio Militar Nacional, evento al que aquellos varones de 18 años, anticipados o remisos, que solicitaron su precartilla, deberán acudir presentando este documento, informó la regidora novena, Martha Beatriz Hernández Montalvo.



“Se les invita a los muchachos a que acudan al sorteo, que no lo dejen pasar, porque algunos tramitaron la cartilla y ya no van al sorteo, dejan perder el trámite y no lo continúan, éste es un documento oficial y cuando necesiten algún trabajo se los van a pedir”, comentó la regidora con la comisión de Reclutamiento.



A comparación de los anteriores tres años de la actual administración, en éste el número expedido de precartillas fue menor, siendo sólo de mil 400, cuando anteriormente se situaban entre las mil 800 y 2 mil 50.



“Hay que hacerle ver a los muchachos que asistan, el evento comienza a las nueve de la mañana, pero ellos están citados desde las ocho para que asistan, será en el palenque de la Expo Feria… es necesario que lleven su cartilla, porque hacen el sorteo y se las sellan, hay que recalcar que una vez sellada deben asistir a su servicio… cada vez con el paso del tiempo a los jóvenes no les interesa el servicio militar, los jóvenes lo toman a la ligera, pero con algún trabajo formal andan las carreras pidiendo que se les libere la cartilla y no se puede liberar en meses, sino en un año”, comentó Hernández Montalvo.



La edil añadió que en este año un 20% de los solicitantes son remisos que han dejado pasar hasta 10 años sin expedir este importante documento para un varón.



