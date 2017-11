Incrementan remesas en Veracruz 57mdd el primer trimestre de 2017: Rafael Arias

A decir del investigador y economista de la Universidad Veracruzana (UV) Rafael Arias Hernández, en los primeros tres trimestres del año la entidad recibió 894 millones de dólares en remesas, 57 millones más que el año pasado.



Con lo anterior -dijo- Veracruz recibió el suficiente dinero a través del único programa efectivo no oficial como lo es el de las remesas que realmente sirve para ayuda a los pobres.



“En la suma total en los tres trimestres del año es de 894 millones de dólares, 57 más que el año pasado para el estado y es muy importante que haya un incremento porque sigue en primer lugar Xalapa, recibiendo aproximadamente 21 millones de dólares, como el municipio que más remesas recibe.”



En este sentido detalló que en el caso del municipio de Playa Vicente se recibieron 9 millones de dólares, lugar realmente pequeño en donde prácticamente se vive de las remesas que le envían los trabajadores.



De ahí otros municipios que reciben importantes recursos son: el Puerto de Veracruz, Córdoba, Martínez de la Torre y San Andrés Tuxtla.



Para finalizar, Arias Hernández comentó que las remesas son el único programa efectivo de ayuda a los pobres no oficial, esto por parte de personas que tuvieron que emigrar al vecino país del norte debido a que no pudieron obtener trabajo en la entidad.