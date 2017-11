La música alivia el alma, pero no el dolor de perder a un ser querido, aseguran integrantes del Trío Alborada a la entrada del Campo Santo donde éste día son contratados para acompañar a vivos y muertos con el vínculo de las melodías.



En un pasillo distante del Cementerio se escuchan las notas “amor eterno”, no es una competencia, aseguran, es el derecho de llevar a la familia el sustento, pues éste día el Campo Santo es visitado por comerciantes, tríos y mariachis que forman parte de la compañía de familias que visitan a sus seres queridos.



“Puño de Tierra” y “Cruz de Olvido” son otras melodías clásicas de mayor demanda, pero también hay canciones de banda y balada romántica que acompañan de acuerdo a la preferencia de quienes han partido.



En México aunque ha venido a menos, las tradiciones se siguen preservando, el romanticismo y la tradición sigue en pie aunque muchas veces está peleado con el factor económico.



Eso lo saben los músicos que de 40 años a la fecha siguen entonando diversas melodías en festejos de Día de las Madres, XV años, cumpleaños o serenatas, pero también se les canta a los muertos.



“Somos vecinos de Nogales. Cada año venimos a tocarle a los muertitos; cada año Dios nos da la oportunidad de compartir ese recuerdo con los vivos por eso mi mensaje es que siempre estemos en armonía cuando hay vida y en el momento preciso cuando una persona fallece. Que no olvidemos a quienes ya se fueron”, señala Don Martín, representante del Trio Alborada.