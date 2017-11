En Coatza 70 no cobrarían seguro de Jefas: Sedesol

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-02-21:48:09 Coatzacoalcos El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Coatzacoalcos, José Manuel Cabanas Celaya

Al no haber presentado el documento de constancia de estudios que se le solicitan a cada uno de los beneficiados en el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, son cerca de 70 infantes y adolescentes que no recibirían su pago del último bimestre del 2017.



Lo anterior fue revelado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Coatzacoalcos, José Manuel Cabanas Celaya, quien dio a conocer que a lo largo de este año se les ha invitado a todos los beneficiarios para que entreguen este documento.



“Exhortamos a los tutores a que acudan a las oficinas a actualizar los datos y entregar las constancias de estudios de los menores porque en algunos casos no nos dejaron ningún número telefónico”, declaró el funcionario municipal.



Este programa social, recordó que es para solventar los gastos que tienen con sus estudios los menores de edad, y cuyos recursos reciben de forma bimestral.



De las colonias Lomas de Barrillas, Peloteros, San Silverio, Ciudad Olmeca, Villas San Martín y Teresa Morales, dijo que son de donde principalmente no han actualizado la información los beneficiarios.



“La federación va retener los pagos, no se suspenden, no se les quitan, por la necesidad de actualizar los padrones”, refirió Cabanas Celaya, quien anunció que tiene todo el mes de Noviembre para poder entregar el documento.



Son más de 22 mil personas que están pre-registradas a nivel local en este programa, pero de ellas solamente son 150 quienes bimestralmente reciben este apoyo económico.