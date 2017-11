Quiere Peña rematar complejos petroquímicos antes de irse: Nahle

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-02-21:37:48 Coatzacoalcos

La Diputada Federal Rocío Nahle García acusó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto quiere rematar algunos complejos petroquímicos e instalaciones petroleras, antes de irse, sin embargo en la Cámara de Diputados la bancada de Morena se opondrá a la venta de estos activos que son bienes de la Nación y que Pemex trata de venderlos al mejor postor.



La también Coordinadora de la Bancada de Morena en la Cámara dijo que es inaceptable el nivel de desprecio que los funcionarios siente por Petróleos Mexicanos y están empecinados en hacer una especie de “venta de garage” con algunas instalaciones petroleras, como el complejo petroquímico Escolín en Poza Rica que producía Polietileno de alta y baja densidad, que desde hace unos 8 años había dejado de operar, el cual salió a remate en días pasados con todo y terreno de más de 60 hectáreas ubicado en el norte del Estado.



Mencionó que ella propuso que en las instalaciones de Escolín que hoy pretende rematar Petróleos Mexicanos se instalará una mini refinería para procesar petrolíferos, pero la respuesta del Gobierno es que no contaban con recursos para invertir en un proyecto como estos, pero en cambio sí tuvieron recursos para comprar a precio súper elevado además unas instalaciones chatarra como las de Agronitrogenados, que pertenecía al Grupo Acerero del Norte, al cual además le están invirtiendo más de 200 millones de dólares y todavía no pueden producir una tonelada de fertilizante.



Rocío Nahle señaló que además del complejo Escolín Pemex, también quiere vender como chatarra otros complejos, incluso hay la versión de que también saldrá a remate el complejo petroquímico Cosoleacaque, el cual está operando a menos del 30 por ciento de su capacidad en las plantas de Amoniaco y no hay para cuando puedan hacerlo producir cuando menos al 80 por ciento.



Mencionó que en el caso del Complejo Escolín, el terreno pertenece al fundo legal del Ayuntamiento de Poza Rica, pero fue donado al Gobierno Federal hace varias décadas para la explotación de un bien nacional, sin embargo si Pemex ya no operará más Escolin, el terreno debe ser devuelto al municipio y será el Cabildo el que decida qué hacer con él, por lo tanto Pemex está impedido para venderlo, pues es un bien que pertenece y por lo tanto el Próximo Presidente Municipal de Poza Rica que por cierto, Morena decidirá qué hacer con dicho predio cuya licitación pública nacional para su venta, ya fue publicada por Pemex desde el pasado 25 de Octubre.