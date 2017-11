Gasoducto Texas-Tuxpan ya afecta a pescadores

Aunque los trabajos como tal de la introducción del gasoducto Texas-Tuxpan aun no comienzan ya hay afectaciones al sector pesquero, refirió Manuel Cruz Cruz, secretario de administración de la cooperativa "Puente de Tampamachoco".



En días pasados, un grupo de lanza redes se reunió con el secretario de Energía en la Ciudad de México para exponer esta y otras situaciones con relación a ese proyecto.



“Ya ha habido algunas afectaciones, la empresa dijo desde un principio que no iba a haber afectaciones, todavía no está instalado el gasoducto y ya está afectando a las embarcaciones de altamar como lo son los barcos camaroneros y las embarcaciones menores con redes, palandres que ahorita con el dragado que mando a hacer la empresa TransCanada se han llevado algunas lineras y algunos anzuelos”.





