Guadalupe, entre sentimientos encontrados festeja a su hijo difunto

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-02-21:12:43 Coatzacoalcos “La verdad para mí es un día muy difícil, y me imagino que para todos los que están aquí, porque tenemos nuestra familia y bendito Dios que encontramos este panteón limpio y que los deudos también están limpiando las tumbas, hay mucha armonía y se mucha alegría por celebrar este día”: Guadalupe Castillo Rodríguez, visitante del panteón Lomas de Barrillas Para Guadalupe Castillo Rodríguez este 2 de noviembre representó un cúmulo de sentimientos encontrados, pues aunque ella lleva toda la vida celebrando el Día de Muertos colocando un altar en su casa, este año la tradición fue más emotiva, pues apenas el 31 de octubre uno de sus hijos cumplió tres meses de fallecido, por lo que acudió hasta el Panteón de Lomas de Barrillas a limpiar la tumba.



“Vengo a visitar a mi hijo, que apenas cumplió tres meses y ya me agarraron las prisas porque apenas hicieron su bóveda, la verdad para mí es un día muy difícil, y me imagino que para todos los que están aquí, porque tenemos nuestra familia y bendito Dios que encontramos este panteón limpio y que los deudos también están limpiando las tumbas, hay mucha armonía y se mucha alegría por celebrar este día”, comentó Catillo Rodríguez.



Aunque por momentos a Guadalupe le costaba hablar por recordar a su hijo, eso no la detuvo para limpiar la recién hecha bóveda, además de pintarla y colocarle las flores de cempasúchil junto a las veladoras, tal como lo dicta esta milenaria tradición mexicana.



“Es un día para convivir con nuestro ser querido, me da mucho gusto que se le dé la importancia de ver nuestro duelo y nuestra alegría… en casa coloqué mi altar porque son costumbres que mi madre me enseñó, humildemente, pero coloqué mi altar… desgraciadamente la muerte siempre llega y se ríe de nosotros, pero tenemos el consuelo de que nuestro ser querido se encuentra con Dios”, comentó Guadalupe, quien añadió que aún faltan más detalles para dejar lista la bóveda de su amado hijo.