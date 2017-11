Ganarse la vida entre tumbas; historias de Todos Santos en Mendoza

Vivir 57 años entre muertos no ha sido difícil para Francisco Camarillo Espinosa, quien asegura que los muertos "se quejan y se comunican con los vivos". Él vivió su infancia cavando tumbas y dando mantenimiento a los nichos.



Asegura que ha sido difícil no sentir dolor y hasta llorar pérdidas ajenas, cuando una familia lamenta la partida de sus seres queridos.





>> LA MÚSICA ALIVIA EL ALMA, PERO NO EL DOLOR



La música alivia el alma pero no el dolor de perder a un ser querido, asegura un trío de músicos a la entrada del camposanto donde éste día son contratados para acompañar a vivos y muertos con el vínculo de las melodías.





