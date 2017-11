Exigen indagar posibles fosas clandestinas en norte de Veracruz

Integrantes del colectivo “En búsqueda de Familiares, María Herrera”, exigen a las autoridades de celeridad a los casos en torno a personas desaparecidas así como también considere los indicios brindados por quienes integran estás agrupaciones para investigar predios que podrían ser fosas clandestinas.



En entrevista con Maricela Torres integrante de la agrupación expresó que como colectivo tienen información en torno a sitios que pudieran ser considerados fosas clandestinas por tanto pidieron a las autoridades indagar estos casos aunque no especificó cuántos debido a que se considera información reservada, detalló que en Papantla, en Poza Rica y en algunas otras localidades de la zona norte se han encontrado estos sitios.



“Esa es una información confidencial que tenemos, pero de que tenemos puntos, los tenemos, si tenemos varios, en Poza Rica, Tihuatlán, en varios, aquí mismo en Tuxpan, apenas andamos viendo eso”.



Señaló que las investigaciones en torno a la localización de sus familiares se están desarrollando gracias a la presión que como organizaciones, pero necesitan mayor agilidad para que puedan localizarlos vivos o muertos.



"Que se investigue más, porque nosotros si queremos encontrar a nuestros hijos de la forma que sea, no queremos ya ni justicia porque sabemos que en nuestro México no hay justicia".



La integrante de este colectivo, junto con otros miembros se dedica a investigar el posible paradero de sus familiares que desde hace varios años, meses y días están ausentes de sus hogares



La señora Maricela Torres también pidió la sensibilización por parte de la población para que no juzgue el actuar de estas madres y padres que buscan a sus familiares, pues señaló para ellos ha sido muy difícil poder luchar contra la ausencia de sus seres queridos.



En ese sentido recordó que han tenido que dejar de realizar sus actividades cotidianas y sus trabajos para poder emprender esta búsqueda.



Al igual que en otras ciudades como Poza Rica y Papantla aquí en Tuxpan colocaron El árbol de la Esperanza en donde sobre las hojas pegaron las fotos de sus familiares con la esperanza de que alguien pudiera dar algún indicio de su paradero.