Aparece hombre con la cabeza destrozada en Álamo

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-02-01:52:18 Álamo

La mañana de este miércoles se registró una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad en calles de la colonia Niños Héroes, donde vecinos reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida a media calle.



Fue alrededor de las 7 horas cuando los habitantes de la calle Pemex esquina Juan Escutia, reportaron que sobre la carpeta asfáltica se encontraba un cuerpo con la cabeza completamente machacada.



Quienes reportaron los hechos, informaron a los servicios de emergencias no haber escuchado nada durante la madrugada y no reconocían al occiso dadas las condiciones en las que fue encontrado su rostro.



Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública confirmaron el hallazgo y dieron aviso a personal de la Fiscalía Regional, quienes se presentaron para tomar control de la escena del crimen más tarde.



De acuerdo a un primer vistazo de Peritos Criminalistas, señalaron que al parecer se trataba de una persona que fue atropellada por un vehículo pesado al que le pasó por encima de la cabeza tras atropellarlo.



No obstante, al observar con más detenimiento el cuerpo, se percataron de que tenía prendas íntimas de mujer por debajo del pantalón a la altura de la cintura, desconociendo el motivo de porque estaban ahí.



De esta forma no descataron que estos hechos pudieran tratarse de un homicidio doloso, por lo que se abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar qué fue lo que le sucedió.



Momentos más tarde el occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido, donde se espera que en el transcurso de las próximas horas acudan familiares para su identificación y reclamo.