Fallece el periodista nanchiteco Artemio Hurtado Ruiz

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-11-01-23:46:31 Nanchital Este miércoles Artemio Hurtado falleció en el hospital comunitario de Coatzacoalcos, laboró durante varios años para distintos medios de comunicación

Este miércoles, el periodista Artemio Hurtado Ruiz falleció en el hospital Regional Valentín Gómez Farías en Coatzacoalcos, las causas no están claras, ya que este sufría de una enfermedad a causa del consumo excesivo de alcohol, además que recientemente habría sido brutalmente golpeado a las afueras de su casa.



Hurtado Ruiz, ampliamente conocido en el gremio periodístico en la región del estado, brindó sus servicios a medios de comunicación como, Sotavento, 60Minutos, Horizonte, Notisur entre otros. Actualmente administraba una página informativa en Facebook de nombre “Nanchital sin Límites”.



Meses atrás el reportero habría estado gravemente enfermo quedando fuera de los medios por al menos tres meses, luego de recuperarse no tardo en volver a caer en el vicio lo cual comenzó nuevamente a deteriorar su salud.



Al menos 15 días atrás fue brutalmente golpeado, sin embargo no se ha precisado quienes fueron los responsables ya que han surgido versiones como que fue golpeado por Policías Navales junto a dos civiles, mientras que otra apunta que se trataba de Policías Ministeriales, además que se desconocen las causas de la agresión.



Los golpes le provocaron serias herías principalmente en la cara, ya que sufrió una fractura que según datos obtenidos le provoco una grave hemorragia, al menos tres días pasaron para que se “recupera” de los golpes, por ello en su casa alistándose para salir a trabajar se desplomó en su casa por lo que fue internado en el hospital de la comunidad Ixhuatlán del Sureste y posteriormente y donde murió en el hospital Regional de Coatzacoalcos.



Hay que mencionar que supuestamente Artemio quien contaba con al menos 50 años de edad, tras las agresiones interpondría una denuncia ante las autoridades correspondientes, sin embargo no fue confirmado si procedió luego de lo ocurrido.



Cabe hacer mención que durante varios años desempeño la labor informativa, por ello todos aquellos que lo conocieron manifiestan su sentir a través de redes sociales, así también aquellos compañeros con quienes realizó la labor periodística.