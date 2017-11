Bajo el agua ganado en la zona rural de Las Choapas Tweet Ganaderos de Las Choapas se mostraron preocupados, ya que las lluvias de las semanas pasadas aún siguen dejando perdidas en sus ranchos, señalando que desde hace varios días el agua que dejo las inundaciones en sus terrenos quedaron encharcadas y no pueden darle cause, por lo que sus animales han quedado atrapados Las Choapas - 2017-11-01 17:05:50 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-01-23:06:31 Las Choapas Aun el ganado en las partes bajas sigue bajo el agua, los ganaderos tiene riesgo de perder algunas vacas Ganaderos de Las Choapas se mostraron preocupados, ya que las lluvias de las semanas pasadas aún siguen dejando perdidas en sus ranchos, señalando que desde hace varios días el agua que dejo las inundaciones en sus terrenos quedaron encharcadas y no pueden darle cause, por lo que sus animales han quedado atrapados.



Señalaron que con el agua inundando varios terrenos el ganado no tiene mucho pasto, por lo que buscan las tierras altas, muchos de los animales se quedan atrapados en el lodo y se tienen que trabajar para sacarlos.



Por tal motivo, que las inundaciones aun afectan varios ranchos e incluso en la sierra de este municipio, por lo que aún no contabilizan cuanto ganado pudieran perder ya que apenas comienzan los frentes fríos hasta diciembre o enero. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario