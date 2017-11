Castiga CAEV a Las Choapas: deja sin agua a panteones en pleno festejo de Días de Muertos

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-01-22:56:50 Las Choapas Sin agua en los panteones y otras instalaciones del municipio, ante el recrudecimiento de la cobranza por parte de CAEV, en Las Choapas.

Recrudece el castigo de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) con ayuntamientos morosos en la zona sur, este miércoles en Las Choapas, el director de esta oficina Roldan Vargas ordenó cerrar válvulas de oficinas del municipio como son la comandancia, el rastro y los panteones, por lo que se movilizarían pipas para entregar el agua en estos sectores.



Los datos señalan que desde administraciones anteriores Caev dejó de cobrar a los ayuntamientos tronquistas, por lo que se acumuló una deuda de 4.5 millones de pesos, que en esta administración de Yunes Linares la oficina estatal en todos los municipios de la zona sur comenzó a cobrar sin distención, por lo que en meses pasados las instalaciones del DIF también se le ordenó cerrar la válvula que les deba agua.



Este miércoles, el panteón de esta ciudad no tenía agua, como consecuencia del castigo aplicado por el gobierno estatal por no pagar la deudas de administraciones anteriores incluyen la actual, por tal motivo el mismo director entendiendo de la falta de agua para los choapenses y ayuntamiento estarían llenando las piletas con pipas, apoyando a las familias que lleguen al camposanto.



El ayuntamiento de Las Choapas entabló platicas con la dependencia para dar abonos, pero señalaron que desde Xalapa exigieron el pago total en una sola exhibición de los 4.5 millones de pesos, dinero con el que no cuenta el ayuntamiento, por tal motivo ayer con pipas trataban de llenar las piletas, por lo que generó críticas a las autoridades tanto estatales y municipales.