El mes próximo darán a conocer el elenco del Carnaval 2018

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-01-17:12:40 Redacción

A inicios de diciembre se conocerá el elenco artístico que participará en las fiestas del Carnaval de Veracruz 2018.



El presidente del comité organizador Luis Antonio Pérez Fraga informó que será el alcalde electo Fernando Yunes Márquez quien decida si vuelven a cobrarse o no las pulseras de los eventos masivos.



Confirmó que subió el precio de las gradas a 80 pesos para los pesos de sábado y domingo y serán gratis nuevamente los días lunes y martes para que los veracruzanos puedan asistir a las fiestas.



"Es una decisión que habrá de tomar en próximos días el alcalde electo, que es a quien corresponde. Este va a ser un carnaval muy significativo, la gente lo va a notar con el cambio en la producción porque los carros iran de los mismos colores que las comparsas. Las comparsas van a ir vestidas al tema del carro alegórico".



Aunque no adelantó quienes serán los artistas que engalanen las fiestas carnestolendas adelantó que no habrá música banda pues en su experiencia como promotor de eventos sabe que se tipo de música genera desorden.



"A más tardar la primer Semana del próximo mes lo definiremos. Será de todos los ritmos, haremos una conjugación de gustos porque hay gente que le gusta salsa, pop o regaeton. Lo que estamos cuidando igual que el año pasado es que no haya banda porque luego es mayor riesgo cuando hay banda en los bailes. Se los digo cómo experto en eventos masivos".



Sobre la conformación de la corte real dijo que están a la espera de que Noemí Palomino, representante de vecinos del Barrio de la Huaca, presente de manera formal el escrito en el que acepta ser princesa segunda.



Recordó que su participación fue propuesta por Carolina Ocampo quien será la soberana el próximo año.