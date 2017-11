Sólo 18 navales 'cuidan' a miles en Villa Allende; piden Policía Municipal Tweet Lo anterior lo dio a conocer el regidor octavo Noriel Prot Álvarez, quien añadió que es en la colonia Las Escolleras donde los vecinos ya colocaron una lona advirtiendo a los delincuentes que no tendrán contemplaciones contra ellos Coatzacoalcos - 2017-11-01 10:34:24 - Heder López Cabrera / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-01-16:38:15 Villa Allende Sólo 18 elementos de la Policía Naval son los que custodian a los más de 30 mil habitantes de Villa Allende, por lo que ya se solicitó la intervención de elementos de la recién creada Policía Municipal, pues aunque otras corporaciones hacen rondines no están permanentemente durante el día.



Lo anterior lo dio a conocer el regidor octavo Noriel Prot Álvarez, quien añadió que es en la colonia Las Escolleras donde los vecinos ya colocaron una lona advirtiendo a los delincuentes que no tendrán contemplaciones contra ellos.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE... Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario