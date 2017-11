Obligarán a los dueños a invertir en los edificios del Centro Histórico

“Zaragoza es un cementerio de edificios históricos, porque en aras de la protección ciudadana, los ayuntamientos que han precedido a la actual administración, y éste mismo, hemos tenido que desmantelar cornisas, balaustradas, balcones, losas, los bolados de los balcones, puertas que se caen, ¡todo!, hemos dejado una avenida llena de huecos, es una avenida en ruinas y es una avenida con unos edificios preciosos, pero que venden a precios carísimos, hay otros que no los venden y otros más que no les interesan a sus dueños”, reconoció Manolo Ruiz Falcón, director del Centro Histórico de Veracruz.



“Hubo dos edificios en la avenida Independencia que sus propietarios les quitaron las fachadas y se convirtieron en guarida de malvivientes, logramos que se taparan, la gente nos hace la crítica, pero la crítica yo se las devuelvo a ellos, ¿por qué no pintan sus fachadas?”, exclamó.



Aseguró que en la medida de la mejoría urbana, la gente va solita al Centro Histórico, sin embargo, es la misma la que no cuida su entorno.



“¡Sí hay ratas en el Centro Histórico!, pero ¿por qué se generan?, por la gran cantidad de basura que la gente tira, los jardines del zócalo se reponen tres veces al año, no tienen una semana de puestos cuando la gente viene y los pisa, entonces no hay cultura, admiramos lo de fuera y no valoramos lo que tenemos, esa es la gran tristeza del Centro Histórico”, reclamó.



A decir del director del Centro Histórico se ha trabajado mucho, sin embargo, falta muchísimo por hacer en el Centro Histórico de Veracruz.



“Son casi 14 kilómetros de banquetas que faltan de hacer e iluminar, falta obligar a las empresas de telefonía a que vuelvan a poner sus cables subterráneos, nosotros hemos ido trabajando, en cada proyecto parcialmente, hemos ido quitando los cables, ya que ilegalmente ellos los ponen, y no los podemos quitar porque dan un servicio, sería peor, las empresas abusan de esta situación para ponerlos indebidamente”, denunció.



Reconoció que entre lo que falta se encuentra la semaforización, sin embargo, aseguró que están trabajando en la señalética para los tres perímetros del Centro Histórico.



“Serán cerca de 7 mil placas, son como en el centro histórico de cualquier país, no tienen los colores de ningún partido, no tiene logotipo de nada, son placas totalmente apolíticas, son neutrales y se van a poner 20 totens señaléticos para ubicar los espacios públicos y contar la historia que hubo ahí”, añadió.



Aprovechó para expresar su sorpresa cuando le dicen que el Centro Histórico no es lo que Veracruz quiere.



“Yo digo, bueno, el gobierno municipal ha hecho su parte, ha aplicado una gran cantidad de recursos, los recursos federales y los del fideicomiso de los parquímetros para restaurar los espacios. ¿Pero dónde está la participación de los propietarios?”, interrogó.



Aseguró que es ahí en donde hay que hacer incapié, porque cuando las cámaras o los colegios dicen que no se ve el avance, lo que no se ve es en vertical.



“Estamos poniendo todo el espacio público en buen estado, pero no se ve la parte vertical, yo te puedo dar ejemplos, en Plaza de la República hay tres edificios destartalados, igual por el Ciriaco Vázquez, por el Baluarte, en fin. Si el particular no quiere integrarse, ningún orden de gobierno les va a venir a pintar las fachadas, a poner sus cornisas, a reponer sus balcones o puertas y ventanas, eso es responsabilidad de cada propietario porque entonces estaríamos obligados a hacerlo para toda la ciudadanía, ¿por qué nada más para el Centro Histórico?”, expresó.



Lamentó que se haya abusado de cierto paternalismo, porque en otras épocas se hizo, pero fue por darle a la ciudad una mejor imagen.



Propuso la creación de un mecanismo que se genere con gobierno del Estado para que se pueda empezar a intervenir a esos edificios y obligar a los propietarios a darles mantenimiento y a tenerlos en buen estado.



“En la avenida Independencia hay dos edificios por cuadra en buenas condiciones, el resto está mal y suelen ser los que más reclaman”, mencionó.





Un aplauso



Reconoció el esfuerzo y labor de un grupo, exclusivamente de agentes aduanales y navieros, que son los que más aportan al Centro Histórico porque tienen una gran cantidad de edificios en buen estado.



“Si hay muy buenas intervenciones, en Emparan está el edificio de una marca cervecera, está el restaurante que se hizo en el que fue el Convento de Santo Domingo, está la librería Mar Adentro, de Esteban Morales, que era una porquería, toda esa esquina se ha recuperado en estos tres años, pero son casos muy puntuales”, lamentó.





La ciudad carece



de mantenimiento











Pero más allá del Centro Histórico, en general la ciudad carece de mantenimiento, pues si la ciudad estuviera pintada, sería otro su aspecto.



“Pero todo mundo está esperando que haya un programa de gobierno para pintar, y va a ser imposible tener un programa que pinte todo el Centro Histórico, que les ponga barandales, puertas, en fin, ese problema tiene que ver mucho con el mantenimiento que requieren los edificios”, mencionó.



Manolo Ruiz puso de ejemplo a la ciudad de Orizaba, en donde todo está precioso, sin embargo cuenta con un gran compromiso de las autoridades municipales y de los ciudadanos, desde hace ya varias administraciones, pues se necesitan de tres a cuatro periodos para lograr un Centro Histórico en buenas condiciones.





‘Aquí nos tocó vivir’



Aunado a esto se encuentra la situación climatológica de Veracruz que presenta condiciones adversas para estos edificios.



“La pintura dura un año y medio, todo se oxida, todo se echa a perder, pero aquí vivimos, aquí nos tocó vivir y hay gente que a pesar de eso cada año pinta su fachada”, abundó.



Lamentó que los veracruzanos carezcan de una cultura de identidad, pues reconoció que falta una cultura de revalorización de la ciudad.



“Yo te invito a que vengas al zócalo y al malecón un sábado o domingo a las 10 de la noche, luce todo lleno de basura, y se limpia, el zócalo se lava prácticamente todos los días muy temprano y los domingos, hay al menos una campaña de limpieza”, expuso.



El director del Centro Histórico aseguró que en esta administración hicieron lo más que pudieron, en donde destacan el rescate de ocho espacios históricos y la rehabilitación de tres más, la construcción de ocho kilómetros de banquetas, la instalación de casi 300 postes nuevos de 1900, así como la iluminación de la avenida Independencia y 5 de Mayo.



De igual forma trabajaron en los perímetros A y B del Centro Histórico, en el Callejón JJ Herrera, en La Plazuela de la Campana y La Lagunilla, en la rehabilitación de casi todos los monumentos históricos y estatuas del primer cuadro de la ciudad, entre otras más, sin embargo no es suficiente, pues no es un trabajo solo del Ayuntamiento, se necesita de la colaboración de todos los veracruzanos.