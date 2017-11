Reforma Energética no es benéfica, le dice Rocío Nahle de frente a Coldwell

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-01-03:08:29 Ciudad de México Rocío Nahle García, diputada federal por MORENA

“La Reforma Energética no ha logrado un incremento en la producción de petróleo, por el contrario, solo ha generado una declinación en la producción de los hidrocarburos”, aseguró la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Rocío Nahle García durante la comparecencia del secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.



Durante su intervención, señaló que desde 2012, se prometió que la Reforma Energética traería consigo una producción de petróleo que llegaría a 3 millones de barriles diarios, sin embargo, aseguró que en 2017 se producen un millón 700 mil barriles diarios, cifra similar a la que se tenía hace 37 años.





“Sí son dos visiones diferentes, coincido con usted (Pedro Joaquín Coldwell. Nosotros (Morena) le apostamos a la mano de obra mexicana y abiertos al mundo, pero no entreguistas, no de rodillas. Esa es la diferencia”, dijo.



Agregó que sumado al incremento del costo de la gasolina, existe un aumento considerable en la importación de gas, a pesar de que el responsable de la política energética en el país Pedro Joaquín Coldwell aseguró que México cuenta con energías limpias, por el uso de gasoductos, mismos que aseguró Nahle García solo han servido para entregar el país en bloques, desmotivando consigo la producción.



“Todos estos gasoductos que se han hecho es para traer un gas, un gas que no hemos podido producir y que de acuerdo con lo que vi en su presentación de la entrega de tantas rondas, de tantos bloques del país, para nosotros sí nos alarma y nos alarma demasiado que se esté entregando sin ton ni son, sin ver un resultado concreto”, puntualizó.