Presumen quebranto en 102 municipios por 648.6 mdp

Tras la revisión del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016 hecho por la Comisión de Vigilancia, el número de entes municipales con observaciones se redujo de 122 a 102, por un monto de 648 millones 647 mil 283.42 pesos.



El órgano fiscalizador reportó observaciones por 718 millones 497 mil 195.40 pesos, no obstante servidores y ex servidores públicos responsables de la solventación al Pliego de Observaciones presentaron documentación y evidencia comprobatoria.



Así, los legisladores concluyeron que 20 ayuntamientos pudieron solventar el presunto daño patrimonial, reflejado en su respectivo Informe del Resultado.



En el resto de los Entes Municipales, no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.



Respecto al municipio de Jalacingo, los diputados instruyeron al ORFIS para que incoe o inicie la Segunda Fase del procedimiento para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones que haya lugar, luego de que habitantes denunciaron irregularidades.



En cuanto a Catemaco se instruyó al ORFIS, a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, a dar continuidad al procedimiento de fiscalización a la cuenta pública de 2016 pero en el ejercicio de 2017, luego del siniestro que se registró en el palacio municipal, lo que dificultó la revisión de su información.



Así, los municipios con presunto daño patrimonial son:

1. Acula, por un monto de 998 mil 680 pesos con 38 centavos

2. Acultzingo, con 8 millones 152 mil 765.29 pesos

3. Agua Dulce 6 millones 247 mil 534.97 pesos

4. Alvarado, 10 millones 159 mil 70 pesos con 24 centavos

5. Amatlán de los Reyes, 5 millones 388 mil 614.51 pesos;

6. Ángel R. Cabada por 957 mil 600 pesos con 55 centavos

7. Aquila, 141 mil 216.50 pesos

8. Atoyac 643 mil 334.04 pesos;

9. Banderilla 5 millones 740 mil 660.25 pesos;

10. Camarón de Tejeda por 1 millón de pesos;

11. Cazones de Herrera 731 mil 334.18 pesos;

12. Cerro Azul por 1 millón 258 mil 951 pesos con 35 centavos;

13. Citlaltépetl 1 millón 888 mil 888.16 pesos;

14. Coacoatzintla 2 millones 339 mil 394.15 pesos.

15. Coahuitlán 449 mil 844.04 pesos;

16. Coatepec, 8 millones 18 mil 194.47 pesos;

17. Coatzacoalcos, 50 millones 985 mil 131 pesos con 57 centavos;

18. Coatzintla 3 millones 385 mil 943.06 pesos;

19. Coetzala 2 millones 549 mil 733.27 pesos;

20. Colipa 1 millón 654 mil 273.30 pesos;

21. Córdoba 4 millones 584 mil 023.24 pesos.

22. Cosamaloapan tiene uno de los montos más altos, con 133 millones 996 mil 478.19 pesos;

23. Cosautlán de Carvajal con 5 millones 463 mil 35.10 pesos:

24. Cosoleacaque 41 millones 729 mil 953.54 pesos;

25. Cotaxtla 3 millones 451 mil 905.96 pesos;

26. Coxquihui 27 millones 270 mil 203.68 pesos;

27. Coyutla 12 millones 240 mil 863.46 pesos.

28. Cuichapa 528 mil 856.39 pesos;

29. Chacaltianguis 7 millones 989 mil 190 pesos con 06 centavos;

30. Chiconamel 284 mil 404.48 pesos;

31. Chicontepec 3 millones 717 mil 632.61 pesos;

32. Chinameca 17 millones 250 mil 573.32;

33. Chinampa de Gorostiza 108 mil 82 pesos con 23 centavos;

34. El Higo 1 millón 849 mil 188.35 pesos;

35. Filomeno Mata 6 millones 40 mil 58.64 pesos.

36. Hidalgotitlán 141 mil 325.03 pesos;

37. Huatusco 6 millones 312 mil 497.52 pesos;

38. Hueyapan de Ocampo 7 millones 121 mil 633.13 pesos;

39. Huiloapan de Cuauhtémoc 727 mil 688.41 pesos;

40. Ignacio de la Llave 6 millones 409 mil 947.07 pesos;

41. Ilamatlán 972 mil 124.36 pesos;

42. Isla 10 millones 582 mil 214.59 pesos;

43. Ixhuatán del Café 2 millones 848 mil 270 pesos con 63 centavos.

44. Ixhuatlán del Sureste 5 millones 483 mil 40.39 pesos;

45. Ixhuatlancillo 2 millones 47 mil 425.02 pesos;

46. Jalacingo;

47. Jáltipan 3 mollones 692 mil 587.69 pesos;

48. Jamapa 1 millón 674 mil 244.63 pesos;

49. Jesús Carranza 2 millones 123 mil 403.06 pesos;

50. Landero y Coss 175 mil 517.36 pesos;

51. Las Choapas 839 mil 798 pesos;

52. Maltrata 1 millón 173 mil 936.88 pesos;

53. Manlio Fabio Altamirano 9 millones 382 mil 257.31 pesos;

54. Mariano Escobedo 2 millones 27 mil 525.29 pesos.

55. Mecatlán 281 mil 642.17 pesos;

56. Mecayapan 18 millones 596 mil 509.29 pesos;

57. Miahuatlán 1 millón 131 mil 518.82 pesos;

58. Minatitlán 8 millones 260 mil 740.62 pesos;

59. Moloacán 1 millón 918 mil 533.64 pesos;

60. Naolinco 3 millones 334 mil 852.16 pesos;

61. Oluta 3 millones 390 mil 831.35 pesos;

62. Omealca 1 millón 32 mil 713.19 pesos.

63. Oteapan 1 millón 500 mil pesos;

64. Ozuluama 5 millones 287 mil 755.21 pesos;

65. Papantla 6 millones 305 mil 934.94 pesos;

66. Paso de Ovejas 1 millón 457 mil 409.69 pesos;

67. Perote 1 millón 141 mil 722.20 pesos.

68. Pueblo Viejo 1 millón 691 mil 440.75 pesos;

69. Rafael Delgado es de 387,400.00

70. Rafael Lucio 2 millones 395 mil 597.14 pesos;

71. San Andrés Tenejapan 253 mil 423 pesos;

72. San Andrés Tuxtla 35 millones 34 mil 730 peso con 62 centavos;

73. San Juan Evangelista 1 millón 168 mil 652.71 pesos;

74. San Rafael 1 millón 524 mil 659.56 pesos;

75. Santiago Tuxtla 344 mil 151.69 pesos.

76. Sayula de Alemán 7 millones 714 mil 393.06 pesos;

77. Soconusco 2 millones 327 mil 976.96 pesos;

78. Soledad Atzompa 5 millones 177 mil 462.76 pesos;

79. Soledad de Doblado 1 millón 390 mil 108.86 pesos;

80. Soteapan 780 mil 32 pesos;

81. Tancoco 310 mil pesos;

82. Tatahuicapan de Juárez 420 mil 208.54 pesos;

83. Tecolutla 3 millones 104 mil 322.29 pesos.

84. Tehuipango8 millones 118 mil 682.35 pesos;

85. Tequila 1 millón 252 mil 969.60 pesos;

86. Texcatepec 1 millón 418 mil 610 pesos con 85 centavos;

87. Texistepec 793 mil 2 pesos con 32 centavos;

88. Tezonapa; 10 millones 806 mil 512.31 pesos;

89. Tierra Blanca 1 millón 497 mil 535.37 pesos;

90. Tlachichilco 920 mil 319.40 pesos;

91. Tlaltetela 1 millón 359 mil 815.58 pesos;

92. Tlapacoyan 1 millón 91 mil 15 pesos con 07 centavos.

93. Tilapan 1 millón 295 mil 986.26 pesos;

94. Tomatlán 781 mil 975 pesos con 20 centavos;

95. Totutla 1 millón 250 mil 907.26 pesos;

96. Tres Valles 4 millones 755 mil 668.60 pesos;

97. Tuxpan 2 millones 957 mil 979.12 pesos;

98. Úrsulo Galván 1 millón 936 mil 654.39 pesos;

99. Uxpanapa 8 millones 574 mil 83.25 pesos.

100. Vega de Alatorre con 6 millones 597 mil 505.79 pesos;

101. Zongolica 2 millones 437 mil 978.77 pesos

102. Zozocolco de Hidalgo por un monto de 795 mil 900 pesos con 3 centavos.