Barcelona y Messi no lograron pasar del 0-0 en casa de Olympiacos

Al Barcelona se le cerró la portería en la casa del Olympiacos, no pasó del 0-0 frente al colero del Grupo D y ahora tendrá que ir a casa de la Juventus a sumar al menos un punto para meterse a los octavos de final de la Champions League.



El conjunto culé no solamente dejó ir la posibilidad de clasificarse esta tarde en Grecia, sino también perdió a Sergi Roberto, quien salió de cambio en el segundo tiempo por una lesión.



Lionel Messi y Luis Suárez fueron los encargados de dar los primeros avisos en los minutos 20 y 22, respectivamente, pero el balón no llegó a las redes.



Al 72’, Suárez remató de chilena, pero por encima de la portería local, y al 79’ dejó ir la más cercana al estrellar el balón en el travesaño.



Los blaugranas necesitaban ganar o empatar y que el Sporting no sumara ante la Juventus, pero en Portugal hubo igualdad y de ahí la razón por la que aún no se clasificó al conjunto culé.



De todos modos, Barcelona es líder del Grupo D con 10 puntos, por delante de la Juve (7) y el Sporting (4), mientras que los griegos sumaron su primer punto.









