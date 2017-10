Ferrosur, listo para Zonas Económicas Especiales: STFRM

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-01-01:44:51 Coatzacoalcos El sector Ferroviario más vivo que nunca y cuenta con todos los elementos necesarios para recibir la carga y las inversiones que lleguen con la famosa ZEE

El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STFRM), Vicente Ramón Uscanga, declaró que el sector ferroviario se encuentra preparado para lo venga en relación a las inversiones que se esperan aterricen con las Zonas Económicas Especiales (ZEE).



“Ferrosur está preparado para recibir todas las inversiones que lleguen a las industrias, son las que proveen en materiales de carga, contamos con todas las instalaciones necesarias, tenemos el patio suficiente para almacenar equipo, nuestro sistema operativo está al cien por ciento, los trabajadores están debidamente capacitados, tenemos todo; primeramente tenemos que ver hacia donde se canaliza la famosa inversión, porque no sabemos exactamente para donde va dirigida”, destacó.



El líder de los ferrocarrileros mencionó que hasta el momento nadie de los que promueven o dirigen las Zonas Económicas Especiales, se ha acercado al sindicato y lo ve difícil que lo hagan, porque para empezar no habido alguien que los inviten por lo menos alguna plática para saber de qué se trata el tema; lo único que puede decir que el sector ferroviario está cien por ciento preparado para recibir cualquier tipo de carga que exista de Coatzacoalcos al centro de la república que es la parte operativa, además del Chapo -kilómetro 18, hacia Yucatán, las condiciones de las vías no son tan favorables y los trenes corren a 15 kilómetros por horas y las condiciones del tiempo retrasan mucho más el movimiento de la carga.



“Los trenes de Ferrosur, que van al centro de la república llegan alcanzar velocidades de 70 o 80 kilómetros por hora, por lo que le puedo afirmar que nosotros estamos preparados y el personal también está listo y tiene toda la capacitación que se requiere para operar, así que todo lo que venga de esa dichosa ZEE, bienvenida, los ferroviarios lo que queremos es trabajar, que le pongan el nombre que quieran, que le invente lo que les plazca, estamos preparados para eso y más”, aseguró Ramón Uscanga.



En materia de seguridad, indicó que no han tenido ningún reporte de algún trabajador que haya sufrido algún tipo de violencia o asalto en sus rutas; Coatzacoalcos, cuenta con vigilancia propia; donde se tiene una alerta, es sobre la zona del libramiento de Nanchital, Pajaritos, por lo que la empresa Ferrosur, implemento acciones y redobló la vigilancia en ese sector para seguridad de los empleados.