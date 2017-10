Petrolera de Agua Dulce lleva una semana secuestrada

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-01-01:31:54 Agua Dulce La mujer hasta el momento no ha regresado a casa Se cumplió una semana de estar desaparecida la trabajadora transitoria de Pemex, identificada como J.J.M. de 33 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia El Naranjal de esta ciudad hidrómila.



Según versiones no oficiales, refieren que la también abogada, habría sido secuestrada en el momento que salía de su domicilio por personas desconocidas, por lo que los familiares pidieron a las autoridades no intervenir en el caso, para no exponer la vida de la mujer.



Trascendió que durante el fin de semana, los familiares habrían supuestamente cubierto un posible rescate, pero hasta la mañana de este martes no había trascendido su liberación.



A pesar que no hubo denuncia por la desaparición forzada, fue reportado el secuestro ante el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4), por lo que se presume que las investigaciones se realizan de manera hermética.



Incluso por lo ocurrido, sus consanguíneos, no han participado en eventos públicos, mientras que en su hogar luce sin ninguna actividad, lo que hace suponer que habrían abandonado ésta ciudad.