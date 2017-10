Acusan detención de ‘comandante pollero’ de San Juan

José Luis Reyes Farias, representante en Acayucan de la Asociación civil Hermanos en el camino que preside a nivel nacional el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, exigió a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) la remisión del “comandante de la Policía Municipal de San Juan Evangelista”, por su detención con supuestos migrantes centroamericanos de estancia irregular en el país.



El polémico defensor de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y quien dirige un refugio mixto en esta ciudad; dijo a Imagen del Golfo que el pasado lunes en La Lima, congregación de San Juan Evangelista, pobladores vieron cuando el INM detuvo a una camioneta de color blanco que conducía el “Comandante de la Policía Municipal” y en el que se llevaba a personas indocumentadas en una actividad de supuesto tráfico humano.



“Los testigos me dicen que en un retén de Migración, los agentes detuvieron a la camioneta y descubrieron que llevaba a hermanos extranjeros de Centroamérica que están en forma irregular en el país, comúnmente les llaman indocumentados. Pero hasta el momento no hay referencia de ninguna consignación, o sea, en la PGR no pudieron a disposición al comandante y en Migración pues lo niegan, pero hay testigos de que si hubo tal detención y exijo por eso, que se ponga a disposición al detenido porque si tu o yo lo hubiéramos hecho, júralo que estuviéramos presos en estos momentos”, expresó el defensor social.



Según Reyes Farias, la detención se habría dado el lunes por la tarde en La Lima, en una camioneta identificada como propiedad del Ayuntamiento y que es ocupada en forma particular por el jefe policiaco.



La comandancia de la Policía Municipal, el cual recientemente fue víctima de un robo con violencia, está a cargo de Wilberdo Solano, un ciudadano no veracruzano que se dice fue traído de la Ciudad de México a hacerse cargo de la seguridad de San Juan Evangelista.