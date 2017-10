Colocan ilegalmente tubería en Emiliano Zapata para gasoducto

Jesús Ruiz/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-31-04:04:45 Xalapa La empresa Gas Natural del Noroeste no cesa en su intención de instalar tuberías en los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec La empresa Gas Natural del Noroeste no cesa en su intención de instalar tuberías en los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec, pese a que carece de los permisos correspondientes.



De acuerdo con opositores a esa obra, sin tener los permisos federales la compañía está instalando tubos en el tramo de Emiliano Zapata a Xalapa a la altura de Bachoco y el crematorio.



A inicios del mes de octubre la empresa también colocó tubos de forma irregular aprovechando el inicio de la reparación de la carretera Xalapa-Coatepec, situación que fue descubierta y detenida por quienes se oponen al proyecto.



Incluso el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Rementería del Puerto, aseveró que se clausuraron algunos tubos que fueron instalados porque Gas Natural del Noroeste no renovó los permisos municipales para llevar a cabo tal acción.



Ahora, de acuerdo con los ciudadanos, la empresa está haciendo zanjas de más de 45 centímetros, argumentando que se trata duna carretera federal y por lo tanto no se les puede impedir continuar los trabajos.



Así, los pobladores de la zona donde se están colocando los tubos hicieron un llamado al Gobierno del Estado para que a través de Protección Civil, así como todas las dependencias involucradas, “frenen” la introducción ilegal de la red de gasoducto.