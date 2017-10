América sancionará al Piojo Herrera por seña obscena ante Monterrey

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-31-02:16:07 Ciudad de México No es la primera vez que el Piojo protagoniza esta clase de incidentes. (Foto: Mexsport) La seña obscena que hizo Miguel Herrera a un grupo de aficionados de Monterrey en el Estadio BBVA Bancomer no pasará por alto en la directiva del América y recibirá una sanción económica por parte del club.



"No es como sale en las notas ni es acabando el partido. Es en el vestidor, le venían gritando a Miguel y él reacciona. Miguel está arrepentido, sabe que no puede cometer esos actos y obviamente le espera una sanción interna. Es una imagen que no se puede repetir", mencionó Santiago Baños en entrevista con "Marca".



El presidente deportivo de las Águilas negó que exista alguna posibilidad de que Giovani dos Santos sea fichaje estelar para la siguiente temporada, pues luego de que el jugador se encontrara con Emilio Azcárraga en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 surgió el rumor.



"Esas son suposiciones. Ni siquiera se ha tocado el tema como posibilidad. No está ni en tema de discusión, ahorita no hay posibilidad de nada", comentó el dirigente.













http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/10/30/america-sancionara-a-miguel-herrera-por-sena-obscena