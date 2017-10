Los empresarios más poderosos participarían en la reconstrucción de la Coatza-Mina

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-30-23:39:30 Coatzacoalcos Empresarios locales que forman parte del Consorcio Integral del Puerto analizan si participarán en la reconstrucción de la carretera Coatza-Mina.

Empresarios locales que forman parte del Consorcio Integral del Puerto analizan si participarán en la reconstrucción de la carretera Coatza-Mina, informó este lunes Emmanuel Peña Sánchez, representante de Copesa.



“En este momento estamos analizando de nuevo cómo son las bases y viendo la viabilidad de participar”, expresó el empresario porteño.



Indicó que tienen hasta el 14 de noviembre para decidir si participan en la licitación que lanzó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la reconstrucción de la Coatza-Mina.



Mencionó que es urgente la rehabilitación de esta vía de comunicación, cuya reconstrucción en la pasada administración se había considerado mediante un esquema público privado, en la que se habían inscrito el Consorcio Integral del Puerto, pero que finalmente se declaró desierta.



En abril de 2016, siete empresas locales de Coatzacoalcos crearon el Consorcio Integral del Puerto para que pudieran participar en la licitación de la modernización, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, así como su operación por 30 años.



El Consorcio está integrado por los grupos FOSMON Construcciones, INDHECA Grupo Constructor, Obras Portuarias de Coatzacoalcos (OPC), Compañía Peña Sánchez (COPESA), Edificadora y Urbanización del Sureste (EDYUR), Impulsora de Desarrollo Integral (IDINSA) y el Consorcio de Ingenieros y Asociados (CIASA).



Cabe mencionar que el Consorcio Integral del Puerto fue creado en el Centro de Negocios Coatzacoalcos, con sede en el Centro de Convenciones y Teatro de Coatzacoalcos, donde se continuarán impulsando otros proyectos.





AÑO DIFÍCIL



Por otra parte, Emmanuel Peña Sánchez, afirmó que este año ha sido de retos, de lucha y dificultades, porque para nadie es desconocido que ha caído el mercado principal, que es el petrolero.



“Pero también es cierto que son las épocas en que hay que ser innovadores, que hay que sacar lo mejor de uno para no caerse. Son tiempos difíciles, evidentemente, pero son tiempos de reto y el empresario por eso se distingue por ser una gente de cambio, que las dificultades las aborda”, manifestó.



El empresario destacó que la filosofía siempre es avanzar hacia adelante, pese a las adversidades.



“Evidentemente hay muchos factores que influyen para que podamos seguir creciendo como región, el tema de las Zonas Económicas Especiales es muy importante, es un tema que es un parteaguas, si somos sabios en decidir cuáles van hacer, además del entorno petrolero, las otras áreas de desarrollo será muy importante, me refiero al negocio de la logística y me refiero al agronegocio, creo que es lo que mayor beneficio van a atraer a la región sureste del país”, mencionó.





