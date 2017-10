Proceso electoral inició con irregularidades e incertidumbre, aseguran

El proceso electoral 2018 inició con irregularidades e incertidumbre porque la aplicación del Instituto Nacional Electoral no funciona adecuadamente para permitir a los aspirantes independientes recabar las firmas y porque removieron al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en pleno proceso.

El abogado Luis Enrique Villalobos lamentó que a los candidatos independientes les estén negando la posibilidad de acceder a la contienda, recordando que existe un plazo para que recaben las firmas que necesitan.

“Es un desastre y puede ser que nos quedemos sin candidatos independientes porque no se está abriendo la democracia. Hay que ir al tribunal para que determine el antes y después de la aplicación para que los verdaderamente independientes no se queden sin competir”.

Recordó que la autoridad electoral contaba con credibilidad pero ahora no se pierde la fe en el INE sino también en la Fepade y otras instituciones.

Y es que fue ilegal la remoción de Santiago Nieto Castillo, fiscal de delitos electorales, porque en su momento lo nombró el Senado y lo terminó quitando un encargado de despacho.

“La falta de credibilidad está contagiando a otras autoridades como la Fepade que se encarga de investigar las conductas crimínales en lo electoral. Luego en el Senado no quieren voto abierto argumentando que se verá quien de voto en contra y que puede haber represalias”.

Ahora el Senado tendrá que emitir una nueva convocatoria pública dentro del proceso electoral y por obvias razones los partidos políticos buscarán un fiscal a modo.

Por el momento no hay en México quien persiga los delitos electorales porque el fiscal es quien nombra a los ministerios públicos de las mesas y el equipo De Santiago Nieto se fue junto con él.