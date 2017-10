Taxistas exigen retirar el urbano del Tec de Las Choapas Tweet Este lunes por la mañana, una vez más agentes del transporte público del estado con sede en Coatzacoalcos, realizaron un operativo para infraccionar taxistas con falta de documentos, o choferes que no cumplen con su licencia, por lo que el retén fue ubicado en la carretera rural al cerro de Nanchital, en donde revisaron las unidades Las Choapas - 2017-10-30 17:07:08 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-30-23:07:51 Las Choapas Siguen los operativos en contra del trasporte público, ahora tocó en la carretera rumbo al Cerro de Nanchital Este lunes por la mañana, una vez más agentes del transporte público del estado con sede en Coatzacoalcos, realizaron un operativo para infraccionar taxistas con falta de documentos, o choferes que no cumplen con su licencia, por lo que el retén fue ubicado en la carretera rural al cerro de Nanchital, en donde revisaron las unidades.



Los taxistas señalaron que el operativo puede ser una represalia para los gremios que este domingo se pronunciaron en contra del remplacamiento del gobierno estatal, señalando que exigirán que también respeten el reglamento y sanciones al urbano que tiene su ruta hacia el Tecnológico el cual mencionan no tiene ni placas.



El reporte señala que los agentes solo estuvieron algunos minutos en la carretera al Cerro, señalaron que también existe el transporte mixto rural en donde la mayoría de las unidades presentan algunas anomalías, por lo que señalaron muchas veces estos operativos que hace la dependencia solo son para llevarse dinero a sus bolsos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

