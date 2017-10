Alcaldes electos plantan a Miguel Ángel Yunes Márquez en Coatzacoalcos

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-30-02:59:21 Acayucan El alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez también estuvo en Acayucan

Aunque el alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez ofrece pláticas en donde promueve “Municipios exitosos”, da a conocer los secretos y la fórmula para lograrlo, los alcaldes electos de la Zona Sur lo dejaron plantado.



¿Pero en verdad importó que los alcaldes electos del Sur no llegaran al evento que estuvo atiborrado de políticos y funcionarios?.



Y es que a pesar de que la reunión estaba dirigida a los alcaldes electos de la Zona Sur, solo llegaron la alcaldesa de Nanchital Zoyla Balderas de Piña, quien fue la propuesta del PAN en la Alianza y el de Ixhuatlán del Sureste Wilbert Luis Luis quien llegó por el PRD.



Lo que si hubo en la reunión fueron funcionarios públicos, panistas, ex priistas, ex perredistas, empresarios y los clásicos busca chambas y “vendedores de humo” que suelen aparecer en la víspera de cada proceso electoral y que se venden como los grandes “operadores políticos”, pero la verdad que varios de ellos, no componen no arreglan pero ni su vida.



Ante un abarrotado salón de un hotel del malecón costero en la zona poniente, el alcalde de Boca del Río explicó a los asistentes el trabajo que ha realizado en casi cuatro años de Gobierno en donde ha logrado aterrizar casi 2 mil millones de pesos en obras de infraestructura para el municipio boqueño, que no puso un sólo peso, pues fueron recursos federales.



Mencionó que aún cuando Boca del Río es un municipio modelo en el estado y uno de los 20 municipios más desarrollados a nivel nacional, aún tienen carencias y hay problemas como cualquier otro municipio, con la diferencia de que el Ayuntamiento a su cargo sigue tocando puertas y gestionando recursos ante la Federación para cumplir a cabalidad a los boqueños.





REAPARECE EL GÜERO BRINGAS



El que reapareció en el evento fue Raúl Bringas Burelo, el famoso “Guero Bringas”, quien se autoproclamaba dueño de casi todo el poniente de Coatzacoalcos hasta que la ambición de Tony Macias y Javier Duarte lo pusieron tras las rejas y a partir de ahí desapareció de Coatzacoalcos, desde hace varios años. Por cierto el terreno del hotel en donde se llevó a cabo la conferencia la noche del pasado sábado, es uno de los que reclamaba “El Güero Bringas” como de su propiedad y por el cual existe aún un litigio en los tribunales...qué cosas.





POR LA MAÑANA EN MORENA, POR LA NOCHE CON EL PAN





Los que resultaron ser unos auténticos “camaleones políticos”, son algunos colaboradores cercanos del ex candidato a la alcaldía por la Alianza PAN-PRD Jesús Moreno Delgado, a quienes por la mañana se les vio como parte del equipo de Logística en el Informe del Diputado local Amado Cruz, incluso hasta traían su gafete de identificación de MORENA y por la noche hicieron acto de presencia en el evento del alcalde panista de Boca del Río...ni hablar, estos le prenden sus veladoras a varios santos y lo mismo están con Dios y con el Diablo, porque antes “camaleones” que dejar de vivir de la Política.





ALCALDES PRESENTES



De los alcaldes en funciones de la zona sur presentes, sólo el de Ixhuatlán del Sureste José Santos Luis Bartolo del PRD y Miguel Ángel Bahena Viveros de Jáltipan...de Nanchital la alcaldesa priista Brenda Esther Manzanilla Rico mandó como su representante a su Secretario Particular Carlos León, quien estuvo atento y tomaba nota del evento...ver para creer.





LOS COORDINADORES DE CHIQUIYUNES



Si el evento del alcalde de Boca del Río fue un éxito y tuvo casa llena el pasado fin de semana, se debió a la operación política que hicieron el director de la CAEV Víctor Esparza Pérez, el regidor Luis Rendón Martin, Carlos Valenzuela, Pablo Padilla quien es el Coordinador del proyecto político de Yunes Márquez en el Sur, Rafael Abreu Ponce ex titular de CMAS, Alejandro Torruco director de Educación Tecnológica en el estado; por parte del PRD ALEJANDRO WONG RAMOS movió a su gente, al igual que funcionarios del Gobierno Panista, pues por ahí andaban el director del Hospital Alfredo Phinder, el Coordinador Regional de Sedesol Jorge Baruch Custodio, el delegado regional de la SEV Lorenzo Hermida Mayans, el delegado de Transito Luis de la Barrera, la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Lourdes de la Barrera, la directora del ITESCO María Ines Nuñez Monreal quien por cierto llevó un buen contingente de “acarreados”...Además los empresarios Rogelio Y Ricardo Lemarroy González amigos de los YUNES, Jaime Morales Silva y Ricardo Cabrera de la CMIC, Luis Fajardo actual funcionario de la SSPE, entre otros.