Fiscal comparecerá también a ‘puertas abiertas’

El fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, sí comparecerá ante los diputados locales en una reunión que no será en una reunión privada.



Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Sergio Hernández, quien opinó que existe confusión en este tema, apuntando que las reuniones privadas solamente ocurrirán cuando sean convocadas por el Congreso.



El también coordinador de los diputados del PAN aseveró que Winckler Ortiz, como todos los encargados de organismos autónomos, van a comparecer ante los legisladores en el mes de enero de 2018.



Al respecto, aludió a la fracción XXXIII del artículo 33 de la carga magna del Estado, que señala que entre sus atribuciones el Congreso tiene que revisar y fiscalizar las cuentas y demás documentos que presenten o se soliciten a los organismos autónomos de Estado.



“Y recibir la comparecencia de sus titulares con motivo del informe anual de actividades, sobre el estado que guarda su gestión, conforme al formato que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento”.



Así, detalló que en enero se espera el arribo del encargado de la Fiscalía, así como de los titulares de los otros organismos como el IVAI, el ORFIS, el OPLE, el Tribunal Electoral, la CEDH y la CEAPP.



Cabe señalar que por su parte el Artículo 67 de la Constitución establece en el inciso “e)” que el Fiscal General presentará anualmente un informe de actividades ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, y deberá comparecer ante el Congreso cuando este así lo requiera para informar sobre un asunto de su competencia.



“En este último caso, la comparecencia se efectuará ante una Comisión del Congreso y la sesión no será pública, debiendo los asistentes guardar reserva sobre cualquier asunto abordado en relación con una investigación o proceso”.

En cuanto a las comparecencias con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el coordinador del PAN sostuvo que hasta que se presente el documento por el Ejecutivo se definirá el calendario.



Además, opinó que no es prioritario que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini, sea el primero en comparecer, como lo exigía el PAN cuando eran oposición.



El legislador panista justificó esta postura en que actualmente "ya no existe la licuadora", como en tiempos de Javier Duarte de Ochoa, donde de manera reiterada se acusó que los recursos iban a parar a una cuenta concentradora y por ello Finanzas debía ser la primera en rendir cuentas.



Este domingo, el legislador del partido blanquiazul presentó la Primer exposición de productos, artesanías y manualidades realizadas en las casas de enlace, en la que su imagen aparecía en botes de limpiadores de piso, cocinas, baños y otros productos.



El presidente de la JUCOPO admitió que destina casi 100 mil pesos al mes para mantener estas casas, con las que capacita a más de 5 mil mujeres en Xalapa, aseverando que el dinero es parte de los recursos que recibe.



Incluso cuestionó qué hacen con ese dinero el resto de los legisladores que critican su proyecto, afirmando que todos reciben una cantidad similar por parte de sus bancadas y él la utiliza para apoyar a las integrantes de sus casas de enlace.