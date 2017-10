Dice alcalde que en Tenejapan dejará administración ejemplar

El 27 de diciembre se hará en San Andrés Tenejapan el protocolo de entrega-recepción, dejando un municipio en mejores condiciones de como se encontró, informó el alcalde Raymundo Namictle Juárez.



"El 15 de diciembre vamos a dar nuestro informe y el 27 se hará la entrega-recepción. Creo que hemos demostrado que se puede trabajar con la población y hacer muchas cosas", abundó.



Namictle Juárez indicó que se cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los pagos de aguinaldos al personal y cubrir los últimos compromisos y hasta para realizar la Feria por los festejos patronales, la cual inició ya con la presentación de las candidatas a reina.



Destacó que el ayuntamiento sigue trabajando, realizando algunas obras de pavimentos, como una en Encino Grande que ayudó a destrabar el diputado perredista Julio Saldaña.



Reconoció que sigue habiendo necesidades en el municipio, pero muchas cosas se hicieron conforme tuvieron el recurso para bien de la población.



Señaló que no se dejarán pendientes en su administración, aunque tampoco se dejan recursos en caja, y lo único que se sigue arrastrando es unos laudos perdidos que también le fueron heredados a su administración, ya que representan un millón 200 mil pesos.



Mencionó que el año pasado se hicieron gestiones con la anterior administración estatal para que se les apoyara en cubrir ese recurso y no afectar a los ciudadanos, pero lamentablemente no hubo respuesta.



El alcalde de San Andrés Tenejapan invitó a los habitantes de la zona centro a que acudan a la fiesta patronal del municipio, que se inaugurará el 26 del próximo mes, y disfruten de una sana diversión en compañía de su familia.