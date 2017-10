En deplorables condiciones, 90% de carreteras de Tezonapa

Carreteras "de la fregada" son las que dejará en Tezonapa al concluir su administración, ya que el 90 por ciento está en mal estado, reconoció la alcaldesa de ese lugar, Adanery Medina Guerrero.



Recordó que el titular de la SIOP, Julen Rementería, les anunció la realización del tramo Barranca Seca a Laguna Chica hace como mes y medio, e incluso salió en el Diario Oficial, pero a la fecha nada se ha hecho.



"Hasta el día de hoy no se han empezado los trabajos y es triste que se anuncien las cosas y no se lleven a cabo", señaló.



La alcaldesa refirió que en la SIOP les han dicho que no hay dinero y en Finanzas del estado les han indicado que es un recurso de hidrocarburos y que tienen que ver hasta cuándo va a llegar.



Mencionó que al momento se encuentra tocando puertas para que ese recurso de 28 millones de pesos llegue para echar los 4.5 kilómetros de concreto hidráulico.



"No nada más Tezonapa, en todo Veracruz los caminos están de la fregada, sin embargo nos tocó bailar con la más fea, así lo he dicho, porque en los cuatro años de la administración manejaron los lineamientos de la Sedesol que el 15 por ciento, y el otro 15 por ciento justificar casi con la firma de Jesucristo", apuntó.



Medina Guerrero mencionó que en su administración hizo lo que pudo con los recursos que tuvo, porque del estado nunca recibió nada y con el 15 por ciento nada se podía hacer, por lo que el 90 por ciento de las carreteras está en mal estado y así se quedará.



Reconoció que la gente está sobre ella porque piensan que no hace nada, por lo que estará acudiendo a la SIOP y a donde sea necesario para que bajen esos recursos.



Admitió que esa obra posiblemente ya no se tenga en el periodo que le resta, pero al menos dejaría todo encaminado y se dé el inicio de los trabajos.



Agregó que con intermediación de la diputada Lilian Zepahua les asignaron 3.5 millones de pesos en recursos federales para la remodelación del bulevar en el centro del municipio y ese dinero ya se tiene y se comenzará a trabajar.



La alcaldesa de Tezonapa se dijo decepcionada, pues de habla de la autonomía del municipio, pero no les dejaron hacer lo que comprometieron en campaña.



Recordó que en su momento prometió abocarse al tema de caminos y en cambio la obligaron a hacer comedores comunitarios, de los cuales uno está como "elefante blanco" porque la gente no se organiza, cuando ese recurso bien pudo ocuparse en rehabilitar algún tramo carretero.